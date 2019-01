El siguiente de la lista: Luis Verde Verde, en una foto reciente con el portavoz popular, Carlos Conde, en una prueba deportiva. La Casona del Parque De asumir Elías Bendodo una consejería en el Gobierno andaluz, el acta de concejal recaería en el actual director del área de Deportes PILAR R. QUIRÓS Málaga Martes, 15 enero 2019, 00:31

Pocas veces han estado los pasillos de la Casona tan entretenidos tras la resaca de las fiestas navideñas como estos días en los que casi todos hacen cábalas de que pasará en el nuevo Gobierno andaluz del malagueño Juanma Moreno Bonilla. Hasta los de IU-Málaga para la Gente no dudan en reseñar que se le ha aparecido la virgen, y eso que ellos no suelen entrar en cuestiones clericales, o al menos no debieran si se ciñen al estatuto de su partido. Entre esos dimes y diretes saltan a la palestra nombres que podrían entrar a formar parte de la nueva estructura de la Junta. Hay algún atrevido que incluso asegura haber recibido ya una llamada del que será esta semana presidente. ¡Qué tiempos estos para el PP en los que tiene tantos cargos por repartir! En Ciudadanos, sin embargo, están más mohínos, más de observadores de lo que puede pasar en Sevilla. Entre todos los comentarios había uno que pesaba sobre los demás. El siguiente de la lista: Luis Verde. ¿De qué lista?, pensarán ustedes. Pues la de la del PP a las municipales de 2015, ya que de irse Elías Bendodo a ocupar la consejería de la Presidencia, que muchos ya le adjudican, deberá dejar su acta de concejal, que ha sido su salvoconducto para ser presidente de la Diputación.

Pocos entenderían que Bendodo, que es la mano derecha de Moreno Bonilla, no asumiera un papel protagonista en el Gobierno andaluz, «que es tan ilusionante, está todo por hacer», explicaba ayer uno de los ediles populares. «Ser uno de los consejeros en el cambio, es que es histórico», decía otro. O «¿quién le puede decir que no a ser el número 3 de la Junta?», era otra de las reflexiones.

Sea como fuere a ninguno de ellos se les escapaba que a Bendodo siempre le gustó la silla de primer edil, que lo suyo, sus aspiraciones primigenias, se han centrado en la vara de mando del Ayuntamiento de Málaga, y ahora que por fin parece, que nunca se sabe, que Francisco de la Torre aspira a su último mandato si no se les descabalgan mucho los votantes al PP en Málaga, sería perder la oportunidad de ocupar su puesto si por cualquier contingencia De la Torre no pudiera seguir, como comentaba otro de ellos.

De saltar Bendodo a la política regional y apartarse de la Casona, correría la lista hasta el puesto 17, que corresponde a Luis Verde, que no entraría en el Ayuntamiento porque de hecho ya está dentro. El único concejal(a) popular del pasado mandato municipal que el alcalde no ha repescado en este ha sido Eva Sánchez Teba, que gracias a su formación trabaja como profesora sustituta en la UMA, y que nadie descarta que De la Torre volviera a contar con ella en las próximas listas para las municipales de mayo de 2019. En esas estamos.

Y en cuanto a Verde, que actualmente es director de Deportes y gerente de Málaga Deportes y Eventos, de entrar en el equipo de gobierno, y leyendo así a bote pronto sus cargos, para tres días que le quedan a la legislatura no parece que el alcalde vaya a hacer muchos movimientos. Deportes al cuadrado, ¿a qué suena? Pues a eso. Una cartera, que perdería Elisa Pérez de Siles, que lo cierto es que desde que asumió Comercio está de lo más entretenida. Verde podría tener su corto minuto de gloria (tres meses) para intentar hacerse valer para las próximas listas, y que De la Torre no le coloque de nuevo en el muy alejado y perdido número 17. Eso si no lo llaman para otro carguito en la Junta en ese abanico interminable que se abre ahora. Who knows?

Málaga Ahora Las tres concejalas, hoy en sevilla

Ysabel Torralbo / Pilar R. Quirós

Aunque no cerrarán el grupo municipal Málaga Ahora, en el que quedará algún técnico para atenderlo, las tres concejales del partido municipalista irán hoy a la concentración feminista en Sevilla, 'Ni un paso atrás en igualdad, nuestros derechos no se negocian', que arrancará por la mañana frente al Parlamento andaluz, a las 12.00 horas, y se extenderá por la tarde al resto de ciudades, y en Málaga, en concreto, tendrá su epicentro a las siete de la tarde en la plaza de la Constitución.

En una charla entre los suyos, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, explicaba que hay que ir, que es el momento. «Hace unos días fuimos a una manifestación en homenaje a las faeneras, la lucha de las mujeres hace 100 años, y ahora no se puede negociar con nuestros derechos. La ONU decía hace poco que a las mujeres se les había fallado en el mundo;esperemos que no nos falle nuestro país», decía añadiendo que aunque la Ley de Violencia de Género es imperfecta y mejorable y necesita más recursos no se pueden dar pasos atrás en derechos, «con esto no se juega».