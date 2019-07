Los servicios mínimos de la huelga de ambulancias en Málaga serán del 50% en el transporte programado Imagen de archivo de una ambulancia. / SUR Se mantendrá al cien por cien la actividad en la asistencia de urgencias y emergencias ÁNGEL ESCALERA Málaga Viernes, 12 julio 2019, 14:38

Los servicios mínimos de la huelga indefinida de ambulancias en la empresa Asistencia Sanitaria Malagueña (ASM), prevista a partir del 17 de julio, contemplan el 50 por ciento del transporte programado y el cien por cien en la asistencia de urgencias y emergencias y de pacientes altamente dependientes. Estos servicios mínimos se han fijado este viernes en una reunión celebrada en la sede de la Delegación Provincial de Salud y Familias, con la asistencia del comité de huelga, formado por los sindicatos CC OO, Csif y UGT; la parte de la empresa y el delegado provincial de Salud, Carlos Bautista. ASM es la encargada del servicio de ambulancias en toda la provincia, excepto en el Hospital Costa del Sol de Marbella.

Entre la actividad que se mantendrá a pleno rendimiento durante los días del paro indefinido están los traslados de pacientes oncológicos que necesitan tratamientos de quimioterapia o radioterapia, los de enfermos críticos que precisan ser llevados de un centro hospitalario a otro y los de personas que reciben el alta tras una atención urgente.

La secretaria general en Málaga de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Carolina Ortiz, ha dicho a este periódico que van a agotar el diálogo por si se puede llegar a un acuerdo de última hora que suspenda el paro indefinido, pero para ello es necesario que la empresa acepte continuar con la negociación de un convenio provincial y que se reflejen en un documento las sentencias judiciales que han dado la razón a los trabajadores. Carolina Ortiz considera que esto es posible, independientemente de que la patronal del sector esté negociando un convenio regional. El comité de huelga ha pedido que la Delegación de Salud medie en el conflicto.

El motivo de estas movilizaciones (huelga indefinida y concentraciones) es la precariedad laboral que sufre la plantilla, el empeoramiento del servicio, el incumplimiento del acuerdo del pasado año por parte de la dirección del Hospital Regional de Málaga y el bloqueo de la negociación colectiva.

Fuentes de la patronal, tras no haber acuerdo en la reunión mantenida el pasado miércoles en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), señalaron que si no se llegó a un entendimiento fue porque la parte sindical no había querido, ya que la petición que puso sobre la mesa, «dinamitar la negociación que se lleva a cabo en Andalucía, planteando un convenio provincial, era ilegal». Las fuentes aseguraron que habían ofrecido «muchas mejoras» que no habían sido aceptadas.

Por su parte, el delegado provincial de Salud, Carlos Bautista, afirmó ayer que la Administración está colaborando con los sindicatos, los trabajadores y la empresa para llegar a un acuerdo. Bautista explicó que la Consejería de Salud trabaja para poner orden en el transporte sanitario en Andalucía. «Hay que homogeneizar los criterios para que los trabajadores tengan las mismas condiciones en todas las provincias y los mismo derechos».