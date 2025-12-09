Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El terreno, en la calle El Gordito, se utiliza como aparcamiento y para mercadillo. Migue Fernández

Sentencia histórica del Supremo: obliga al Ayuntamiento de Málaga a devolver a una empresa un suelo que expropió hace 30 años

El alto tribunal sienta doctrina con un fallo en el que argumenta que el Consistorio no ha destinado el terreno al fin público que justificó su compra

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:33

Comenta

El Tribunal Supremo ha emitido una histórica sentencia que sienta doctrina jurisprudencial y que obliga al Ayuntamiento de Málaga a devolver a sus anteriores propietarios ... un suelo que expropió hace 30 años porque, desde entonces, y a pesar de los cambios que ha experimentado con el paso del tiempo, no lo ha destinado al fin que justificó su compra forzosa por parte de la administración local. El fallo, al que ha tenido acceso SUR, hace alusión a una parcela de 3.428 metros cuadrados ubicada en la calle El Gordito, junto a la avenida Virgen de Belén, que se utiliza como aparcamiento en superficie y para la instalación de un mercadillo.

