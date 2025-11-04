Seis nuevas tiendas abrirán en McArthurGlen Designer Outlet para la campaña de Navidad

McArthurglen Designer Outlet continúa reforzando su oferta comercial cara a la temporada navideña. El centro comercial de marcas de lujo ubicado junto a Plaza Mayor ... acaba de incorporar tres nuevas tiendas con las que vuelve a alcanzar el cien por cien de ocupación: Blue Banana, Aristocrazy y Christmas The Original. Estos nuevos establecimientos se suman a los ya anunciados Beatriz Furest, Villeroy & Boch y New Era. Las dos últimas y Christmas The Original ya están abiertas, mientras que el resto lo harán antes de que acabe el año.

Blue Banana es reconocida por ser la marca de sudaderas de la generación Z. La firma de moda madrileña nació en el año 2016 y está especializada en la venta de ropa de aventura y naturaleza. Con una característica X como logo, se caracteriza por su compromiso con la sostenibilidad, siendo pionera en ser carbono negativa, y por el uso de materiales sostenibles en sus prendas.

Aristocrazy es una marca española de joyería, fundada en 2010 por la familia Suárez, que crea un nuevo concepto de joyería artesanal de alta calidad. En sus tiendas ofrecen diseños únicos con materiales nobles como la plata de ley y el oro, tanto para hombres como para mujeres.

La última de ellas es Christmas The Original, una tienda de adornos navideños personalizados que ya ha abierto y que podrá visitarse de forma temporal hasta mediados del próximo mes de enero. Esta empresa italiana se ha instalado en el local de Havaianas, que volverá a abrir sus puertas una vez que acabe este 'pop up'.

El director del centro, Javier Mendizábal, se ha felicitado por la llegada de nuevas marcas porque «enriquece la experiencia de compra del visitante», al tiempo que refuerza el posicionamiento del recinto como «un destino de referencia único en la Costa del Sol, combinando moda, lifestyle, gastronomía y ocio en un entorno único».

Mendizabal ha recordado que estas marcas se suman a otras cinco que han abierto sus puertas este año en el centro comercial con gran acogida entre sus clientes. Se trata de Timberland, Sita Murt, Santo Cielo, Scalpers Woman y Geox.