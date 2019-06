«Seis de cada diez mujeres policía en Málaga no tienen chaleco» Mariló Valencia. / Ñito Salas El Sindicato Unificado de Policía dice que tres de cada diez agentes hombres no cuentan con él y denuncian que faltan un millar de estas protecciones ALVARO FRÍAS Lunes, 10 junio 2019, 00:26

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reivindican desde hace tiempo que cada policía debe contar con un chaleco antibalas propio. La Dirección General de la Policía ha ido dotando a los agentes de esta prenda de protección, sin embargo, la premisa sindical está aún lejos de convertirse en una realidad, una situación que se agrava en el caso de las mujeres que forman parte del cuerpo. «Seis de cada diez de ellas no cuentan con chaleco en Málaga», asegura la representante del SUP en Andalucía, Mariló Valencia.

Aunque la reivindicación de un chaleco para cada agente es anterior, en 2014 se intensificó tras la muerte de un policía en Málaga, que fue apuñalado cuando detenía a un sospechoso, y de una compañera suya en Vigo en un tiroteo. Fruto de esa lucha, en 2015, después de un acuerdo en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Policía, también se dio luz verde a la fabricación de un chaleco específico para la mujer.

Valencia insiste en que, desde enero de 2018, no ha llegado ni un solo chaleco a Málaga, y recuerda que, pese a que se anunció que este año el Ministerio del Interior iba a realizar una compra de 5.200 unidades de esta prenda de protección, aún no se ha hecho efectiva. De ahí que, según denuncia, de los 3.000 policías nacionales que hay en la provincia, un diez por ciento de ellos no cuentan con chaleco. Concreta que, en el caso de los agentes hombres –2.650–, tres de cada diez no tienen esta protección.

Esta situación es aún «más grave» si se pone la vista en las mujeres que integran el cuerpo. Valencia afirma que faltan por adquirir unos 215 chalecos antibalas para las 350 policías que hay en Málaga. Explica que sus compañeras que tienen ya esta prenda de protección no es un chaleco femenino, sino uno de hombre al que añaden unos velcros en la zona del pecho para que ellas lo usen: «Es una mala solución que se dio mientras se alcanzó el acuerdo para el femenino, por incomodidad y porque se deja la zona desprotegida», apunta.

La representante sindical, que participa en las elecciones del próximo 19 de junio al Consejo de la Policía para defender los intereses de la escala básica, tal y como viene haciendo como vocal; asevera que la falta de chalecos no es el único problema. Por ejemplo, reivindica la necesidad de más coches patrulla y la adquisición de pistolas táser, «un arma muy positiva para las actuaciones a corta distancia».

Son unas carencias que Valencia propone paliar mediante iniciativas como el copago en eventos deportivos y espectáculos privados. Se refiere a eventos como partidos de fútbol o conciertos, para los que actualmente se moviliza a numerosos efectivos «a coste cero» y que, además, merman la presencia policial en otras zonas. «Creemos que las empresas deben pagar por el servicio y, con el dinero recaudado, por ejemplo, comprar y actualizar el material», añade.

Pero la falta de material no es el único problema con el que cuentan en la Policía Nacional. Así lo asegura la representante sindical, quien insiste en que en la provincia de Málaga hacen falta mil agentes más de los que actualmente componen la plantilla. Señala que, pese a que 142 efectivos se sumarán próximamente a Málaga y que se reforzará la presencia con 341 agentes en prácticas, el déficit de efectivos no se cubre.

La plantilla

Esta situación, según señala, es «más preocupante en verano, cuando un tercio de la plantilla se va de vacaciones obligatoriamente en un momento en el que la población se triplica». Por ello, desde el SUP reclaman una «actualización urgente» del catálogo de puestos de trabajo y que se incentive económicamente a los policías que se cojan las vacaciones en fechas fuera de la época estival, «hasta que se cubra el déficit de agentes».

Por otro lado, Valencia indica que se está cumpliendo el calendario de las cuantías económicas establecidas para alcanzar la equiparación salarial, firmada en marzo de 2018 por los sindicatos representativos en el Consejo de la Policía y la Guardia Civil. Añade que no se conoce el resultado que hace más de un mes tendría que haber dado la auditoría según lo recogido en el acuerdo firmado, por lo que el SUP ha denunciado al Portal de Transparencia este incumplimiento, indicando que, cuando se conozca el resultado, se sabrá la cuantía exacta para abonar en el tercer tramo, y que solo así se alcanzará la equiparación salarial completa. Apunta Valencia que defenderán el cumplimento de lo firmado, por todo ello lucharán por el desarrollo del punto ocho que es una Ley de Retribución propia, para evitar discriminaciones futuras.

Respecto a reivindicaciones económicas, denuncia que las retribuciones de los agentes que están en segunda actividad o jubilados se quedan muy mermadas. «Para acabar con esta situación hemos exigido una reclasificación al grupo b, que afectaría al 70 por ciento del colectivo y que supondría un incremento de unos 200 euros», señala. Finalmente, Valencia insiste en que es necesario otro cambio en las dietas, ya que los agentes solo cuentan con 77,13 euros al día para alojamiento y manutención.