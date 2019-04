«Seguiré siendo el mismo Pablo Montesinos de las tertulias de la tele» Montesinos lleva más de 10 años en el periodismo. / Félix Palacios Pablo Montesinos, candidato del PP por Málaga al Congreso de los Diputados IVÁN GELIBTER Martes, 9 abril 2019, 00:30

Pablo Montesinos nació en Almería, aunque pasó casi toda su infancia y juventud en Málaga. Vecino de Miraflores de El Palo, este es su principal argumento para negar que se trate de un 'paracaidista', como se suele denominar a alguien que llega de fuera a un puesto político. Se desenvuelve de maravilla entre los medios a los que él ha pertenecido durante muchos años, aunque reconoce que lo de volver a su casa le ha cambiado la vida. «Llego tan cansado que mi madre me tiene que decir que me vaya a la cama y no me quede dormido en el sofá», cuenta antes de empezar la conversación.

–Su nombramiento como cabeza de lista al Congreso por Málaga pilló con el pie cambiado al partido a nivel provincial. ¿Cómo le han recibido?

–Muy bien. La verdad es que lo primero que hice cuando llegué a Málaga fue acercarme a la sede del PP, aunque ahora ya voy casi todos los días, cuando la agenda me lo permite. Me han puesto un equipo fantástico: Manolo Marmolejo no para de darme consejos, lo cual agradezco; también está conmigo Carolina España... Soy consciente de que en un primer momento pudo haber algún dirigente del PP de Málaga que sintiera cierto recelo, pero creo que lo hemos ido superando por dos vías: Me he puesto al servicio del partido; y el partido me está ayudando en todo. Unos y otros hemos llegado a la conclusión de que trabajando codo con codo va a ir para adelante.

–Usted es periodista; habrá usado el término y no lo va a entender mal. ¿Se considera un paracaidista?

–Yo soy de Málaga. Es mi tierra y eso nadie lo discute. A partir de ahí es cierto que yo hace tres semanas vivía en Madrid. Pero eso es compatible; de hecho lo mejor de haber sido nombrado candidato es poder estar en Málaga.

–¿No le parece que en esta campaña estamos viendo una excesiva política de fichajes estelares?

–Casado tenía la legitimidad de poder hacer sus propios equipos. Yo puedo hablar de mi caso personal. Estoy muy agradecido a Casado pero también a Juanma Moreno con quien hablé antes de que se hiciera el anuncio; así como a Bendodo que me ha abierto las puertas del PP de Málaga. Y con toda humildad voy a intentar hacerlo bien. Si algo busco al dar el salto es intentar hacer mejor las cosas por el conjunto de los españoles. Y si podemos llevar algo de moderación al Congreso, mejor. Yo mismo he dicho que se había convertido en un circo.

–¿No le parece que corren malos tiempos para la moderación?

–Por eso es importante que gente como yo dé el salto a la política. A mí no me van a ver en una batalla de descalificativos. Seguiré siendo el mismo Pablo Montesinos de antes, el que podían ver en las tertulias de la televisión. Digo en formas pero también en fondo. Dejar claras las ideas es compatible con la moderación.

–Cuando le nombraron candidato vimos cierta unanimidad dentro de la prensa de Madrid. Le felicitaban y decían que la política ganaba un gran activo dada esta moderación. ¿No le incomoda ir en un PP que cada vez manda mensajes más a la derecha?

–En el PP cabemos todos, eso es lo bueno de este partido. Hay una frase de Casado con la que me siento identificado, que es que se compromete a gobernar para todos los españoles. Ese es el mensaje clave. Un PP grande y abierto, en el que yo pueda defender mis ideas y principios. Eso es un mensaje positivo para la sociedad.

–Eso está muy bien, pero vayamos a lo concreto. Si el PP lleva una propuesta para volver a la ley del aborto de 1985, ¿usted la votará a favor?

–Es que no lo va a llevar. En el programa no aparecerá ninguna medida, se hará lo que diga el Tribunal Constitucional. Si algo no me gusta, en todo caso, descolgaré el teléfono y se lo diré a Casado.

–¿Y lo votará en contra?

–Es que no se va a producir.

–No digo en el caso del aborto, sino en general. ¿Estaría dispuesto como su antecesora, Celia Villalobos, en votar diferente puntualmente de algo en lo que está diametralmente en contra?

–Si estoy diametralmente en contra, sí. Pero mi objetivo es que si algo no me gusta tengo la confianza y la autorización de hablarlo con Casado. Yo no quiero un PP en el que nadie levante la mano, sino que quiero un partido en el que mucha gente dialogue y hable en favor del interés general.

–¿Va a darse de alta como militante del PP? De momento va como independiente...

–No. Mi compromiso es total. Es de presente y de futuro, pero ahora mismo no lo soy.

–¿Se ve de portavoz del grupo parlamentario? ¿Se ve de portavoz?

–Bueno, yo ahora lo que me veo –si me dan la confianza los malagueños– es de diputado. Atravesar el pasillo de los periodistas y entrar al hemiciclo para mí ya es un paso grandísimo.

–Ahora sabrá mejor que nadie la prensa le hará preguntas que usted no querrá responder...

–Es verdad que muchos de los periodistas del Congreso son buenos amigos. Yo me he escapado a Madrid dos veces desde la designación, y ambas he aprovechado para comer con compañeros. Espero seguir teniendo esa amistad, pero sí les he dicho que hagan su trabajo como siempre. Nadie mejor que yo va a defender el trabajo de la prensa. Es un pilar fundamental, así que cuando me tengan que hacer preguntas complicadas, que las hagan; y cuando se apaguen los micros y las cámaras, nos vayamos a tomar unas cañas.

–Las encuestas, de momento, no están dejando en buen lugar al PP. ¿Qué le parece esta tendencia?

–Lo que hay que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Y explicar el proyecto político, que frente a otros tiene medidas concretas más allá de la unidad de España. En mi caso tendré que explicar a los malagueños por qué he dado un salto a la primera línea de la política. Pico y pala.

–Resulta curioso que el PP siempre se ha erigido en aquello de la lista más votada. Ahora se puede dar la circunstancia de que gobierne un 'pacto de perdedores'. ¿Cómo se defiende eso?

–Casado lo explica muy bien. Él llevó al Congreso una propuesta para que gobernara la lista más votada que no salió adelante. A partir de ahí, las reglas de juego son las que son.

–¿Y eso no es una falta de coherencia?

–Se llevó al Congreso y nadie lo quiso. Las reglas con las que son y me parece legítimo que el PP juegue en base a ello. Pero que lo importante aquí tiene que ser que los ciudadanos conozcan qué se pacta; que esté por escrito y que se enseñe.

–Más allá del anuncio que usted hizo de que llevarían el tren de Cercanías al PTA, ¿qué va a plantear para la provincia?

–Por supuesto el tren litoral. Es una prioridad.

–Disculpe, le tengo que interrumpir. Es que hablar de este asunto haría gracia si no fuera tan dramático. Todos los gobiernos lo han prometido y ninguno ha hecho nada.

–Es un compromiso del PP, igual que el auditorio. Mi intención es que tras las elecciones nos reunamos con todas las formaciones políticas porque creo que las grandes inversiones para Málaga no entienden de colores políticos.