Concentración celebrada hoy en el Hospital Regional de Málaga. SUR

Seguimiento masivo en la última jornada de huelga de los técnicos superiores sanitarios de Málaga

Sindicatos afirman que el 90% de los 1.600 profesionales han secundado este martes el paro

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:54

Seguimiento masivo del cuarto y último día de la huelga de técnicos superiores sanitarios en Málaga. El delegado del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios ( ... SIETeSS) Francisco Morillo ha asegurado que el seguimiento se ha situado este martes, 4 de noviembre, en el 90%, de manera que de los más de 1.600 profesionales de esta categoría que trabajan en centros de salud, clínicas y hospitales públicos y privados de la provincia, la mayor parte de ellas ha secundado las cuatro jornadas de paro y los datos siempre se han movido por encima de esa cifra, alcanzando el pasado viernes, 31 de octubre, su récord, con un 95% de éxito, aunque la Junta de Andalucía ha tasado ese mismo seguimiento ha rozado un 50% en las tres primeras jornadas, a falta de conocer el dato de hoy.

