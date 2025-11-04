Seguimiento masivo en la última jornada de huelga de los técnicos superiores sanitarios de Málaga

Seguimiento masivo del cuarto y último día de la huelga de técnicos superiores sanitarios en Málaga. El delegado del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios ( ... SIETeSS) Francisco Morillo ha asegurado que el seguimiento se ha situado este martes, 4 de noviembre, en el 90%, de manera que de los más de 1.600 profesionales de esta categoría que trabajan en centros de salud, clínicas y hospitales públicos y privados de la provincia, la mayor parte de ellas ha secundado las cuatro jornadas de paro y los datos siempre se han movido por encima de esa cifra, alcanzando el pasado viernes, 31 de octubre, su récord, con un 95% de éxito, aunque la Junta de Andalucía ha tasado ese mismo seguimiento ha rozado un 50% en las tres primeras jornadas, a falta de conocer el dato de hoy.

Técnicos sanitarios intensifican la huelga en Málaga con protestas frente al Hospital Regional exigiendo mejoras laborales

Más de doscientos técnicos se han concentrado hoy, de nuevo, a las puertas del Hospital Regional Universitario de Málaga para visibilizar la huelga ante los ciudadanos, de forma que, como ocurrió ayer, han podido escucharse lemas como «Ministra, escucha, los técnicos en lucha» o «Si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga».

Los técnicos sanitarios superiores son vitales para que funcione el engranaje de la sanidad pública en Andalucía: son técnicos en radiodiagnóstico y radioterapia, anatomía patológica, medicina nuclear, laboratorio, documentación sanitaria, higiene dental, prótesis dental, audiometría y dietética, entre otras especialidades. Así, piden cobrar según la categoría que tienen aprobada desde 2007, la B, aunque siguen percibiendo sus emolumentos como si fuera de la C1, lo que les ha hecho perder desde entonces, según calculan, 200 euros mensuales, así como también reclaman ser considerados Profesión Sanitaria Reglada en el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad y que se cree un grado que recoja sus especialidades, para poder trabajar en Europa, entre diversas reivindicaciones.

A falta de la valoración exacta

Está por ver la incidencia exacta que ha tenido el paro en las pruebas. De las programadas, llegan cada día las muestras al laboratorio para ser analizadas—heces, orina, sangre (hematología, bioquímica, microbiología)— y otros test especiales, que suman más de 23.000, de las que entre 13.000 y 15.000 serían de sangre. En Anatomía Patológica se analizan biopsias, técnicas de inmuno, biología molecular, citologías, punciones y HPV: 2.000 determinaciones aproximadamente y, en cuanto a pruebas diagnósticas de imagen, los técnicos efectúan 4.000 (resonancias, mamografías, ecografías, rayos X convencionales), cifras a las que hay que sumar 128 pruebas diarias de medicina nuclear en el Regional y el Clínico, estima SIETeSS. Varios técnicos han asegurado estos días a SUR que el 85% de las muestras de sangre serían inutilizadas de no ser sometidas a examen en pocas horas o días, pero fuentes médicas, por contra, afirman que, si son centrifugadas, pueden aguantar hasta una semana.

Laboratorios afrontan merma de pruebas por huelga: algunas muestras analizadas tras paro otras irán a la basura

Como reconoce el propio Morillo, «están llegando muchas menos pruebas estos días de huelga, las perecederas irán al contenedor, aunque otras muchas se han centrifugado y se podrán analizar cuando termine la huelga, pero, eso si, otras se destruirán».

Los hospitales llevan días trabajando con los centros de salud para que en las cuatro jornadas de huelga (30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre) para minimizar la incidencia de la huelga en estas muestras de sangre. En primer lugar, se valoró si, por criterio médico, algunos de esos análisis de sangre rutinarios podían convertirse en urgentes «si lo precisa el paciente», explicó a SUR una fuente sanitaria, dado que estas estaban amparadas por los servicios mínimos. Si ello no se puede hacer, se le ofrecía al paciente una nueva cita y, si aún así decide hacerse la analítica, se le informa, directamente en el centro, de que es posible que la muestra no ofrezca resultados. Parte de las muestras podrían acabar en la basura porque tras seis días en las neveras algunas de estas determinaciones no podrían realizarse, aunque otras sí. Fuentes médicas distintas de las anteriormente mencionadas ya alertaron de que los técnicos que no han hecho huelga han centrifugado numerosas muestras de sangre, lo que ayuda a su conservación y, por tanto, a su posterior análisis en el laboratorio.

Las autoridades hospitalarias diagnosticarán una vez concluido el paro general qué muestras podrán ser usadas y cuántas habrá que desechar.