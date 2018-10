La Secretaría del Ayuntamiento de Málaga afirma que muchos acuerdos del pleno son sólo una voluntad política El secretario y el alcalde, en un pleno. / SUR.ARCHIVO La Casona del Parque La municipalización de Limasa, por ejemplo, sí es competencia del plenario, así como el PGOU, ordenanzas, fiscales o no, y los presupuestos PILAR R. QUIRÓS Málaga Viernes, 19 octubre 2018, 00:40

No es la primera vez que los grupos de la oposición se quejan largo y tendido del poco caso que le hace el alcalde Francisco de la Torre y el equipo de gobierno del PPa los acuerdos que se aprueban en el pleno, muchos de ellos en los que votan a favor para no quedarse solos, pero que luego no cumplen amparándose en que esas no son las competencias de la sesión, y enarbolan, doctrina Cortés en mano, que la que la Corporación sólo da conocer sus posicionamientos políticos así.

Dicho así grosso modo muchos acuerdos se quedan en un auténtico brindis al sol, es decir sólo sirven para llenar las actas de futuribles, y no tienen por qué cumplirse. Convendría, a ojos del ciudadano de a pie, que quedará claro en cada una de las sesiones qué tiene o no que cumplir de las mismas el equipo de gobierno del PP, más que nada para no crear falsas expectativas en los vecinos, que ven cómo se aprueban sus anhelos en la sesión plenaria y luego no se llevan a cabo. Vamos, que se queda en el derecho al pataleo y poco más allá.

Estos días ha sido comentado en los grupos de la oposición y entre los funcionarios del Ayuntamiento cómo los juzgados, sin embargo, y en concreto el TSJA, hacen valer los acuerdos plenarios. En concreto, el último fallo del Alto Tribunal Andaluz indica que se acordó instar al equipo de gobierno municipal «a cubrir las vacantes por el sistema de concurso y no por el sistema de comisión de servicios (provisional), máxime cuando –en las seis jefaturas que se trataba– no se cubren los mínimos legales relativos a las funciones del puesto, el nivel del mismo y los criterios de interés público y méritos a valorar». Es decir, el TSJA da un enorme valor al pleno dando a entender que se debería haber cumplido este acuerdo porque con él se cumple la ley estrictamente.

Pero volviendo al informe de la Secretaría General, lo primero es decir que los temas que se pueden tratar en el pleno son tan variados como todos los que se encuadren 'asuntos de carácter general y que afecten directamente al círculo de intereses del municipio de Málaga', tal y como dicta el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP).

En términos generales, el informe de la Secretaría General, que le pidió expresamente el alcalde de Málaga, y que más tarde De la Torre hizo llegar a los grupos de la oposición, afirma que el pleno tiene las competencias que le atribuye el artículo 123 de la Ley de Bases de Régimen Local, y todos aquellos acuerdos que no se engloben en las competencias estrictas serán «un pronunciamiento expresivo de una voluntad política determinada». Son, por tanto, competencia exclusiva del pleno cuestiones como la municipalización de las empresas públicas. Resulta curioso, como explicaba un funcionario de la casa, que se aprobase municipalizase la gestión del CAC el mes de junio de 2017 y que el alcalde no le hiciera el más mínimo caso hasta que consiguiera revertir esta situación llevando de nuevo otra iniciativa el pasado mes de julio, toda vez que el edil naranja díscolo Gonzalo Sichar decidió cambiar su voto para mantener el sistema actual por concurso. Y esa es la tesitura de la municipalización de Limasa, que debe ser acordada también el pleno, la ya conocida aprobación de los presupuestos municipales o las ordenanzas o similares como la moratoria para abrir bares en las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) del Centro y Teatinos,que aprobó el PPen solitario, como personificó el edil de Medio Ambiente José del Río en la pasada comisión del área. Todo lo demás es expresión de la voluntad política del pleno, según la Secretaría General. En la citada moratoria queda, sin embargo, curiosamente clara la 'voluntad política del PP', que se ha quedado lo que se dice más solo que la una.

Multa a la cementera de Villa Rosa

El edil no adscrito de Podemos, Juanjo Espinosa, preguntó por cómo iba la inspección que el Ayuntamiento estaba realizando de la cementera de Villa Rosa, tras las denuncias que habían realizado las empresas de la comunidad de propietarios y vecinos. El concejal de Medio Ambiente, José del Río, explicó que en la inspección de Emasa encontró en la red pluvial depósitos de lechado de hormigón, así como rotura de la propia red y atoros por cemento de polvo. Explicó que la Policía Local levantó expediente y que Gestrisam procederá a notificar la denuncia pertinente a la cementera. Espinosa exigió que se siga inspeccionando para que se cumpla con la legalidad.

Plan de empleo municipal

Tanto el PSOEcomo IU-Málaga para la Gente llevan sendas propuestas a la comisión de Economía el próximo lunes para que se ponga en marcha un plan de empleo municipal, que los socialistas cifran en tres millones de euros;e IU, en 4,5 millones. Sólo queda por ver cuál es el debate el lunes; y si PP y Cs se posicionan a favor y se incluye en los 'futuros' presupuestos.