Santa Rosalía maqueda: un arroyo que acumula restos El canal de la barriada, invadido por la acumulación de vegetación. Cosas de la Ciudad Según denuncian, hace un año se limpió el interior del cauce, pero el exterior está muy deteriorado y no se limpia desde hace varios años ANDRÉS SEMPER Málaga Jueves, 25 julio 2019, 12:23

El barrio de Santa Rosalía Maqueda, en el distrito de Campanillas, vive con la peculiaridad de tener un arroyo que pasa por medio de la barriada. Esto no debería suponer un problema de no ser por la falta de higiene que los vecinos denuncian desde hace años. Según cuentan, hace un año se consiguió que se limpiara el interior del arroyo, pero el exterior está muy deteriorado y no se limpia desde hace varios años. Esto ha provocado que se impida el paso del agua y que se acumulen restos de vegetación y basura que cae al agua, lo que ha llevado a la atracción de todo tipo de insectos y reptiles, ya que hay mosquitos, culebras y hasta ratas. «No estamos pidiendo bancos de oro ni farolas de plata, estamos pidiendo limpieza e higiene», afirmó Ana Pozo, vecina del barrio, ante la situación tan desesperada que viven tras las múltiples peticiones realizadas y ninguna de ellas con éxito.

El arroyo pasa por las calles de Sierra Blanca y Pasillo de las Flores, y es tal el nivel de vegetación que los vecinos no consiguen verse entre ellos de una calle a otra, pareciendo más una selva que un canal de agua. Los habitantes del barrio tienen sus casas a escasos metros del arroyo, lo que pone en peligro a las familias al estar expuestos no solo a la contaminación del lugar sino a un peligro de incendio con tanta vegetación acumulada.Los vecinos siguen esperando la limpieza para poder hacer vida normal en su barrio y salir a las calles sin peligro.

La Rosaleda: basura y ropa en la calle

Los aledaños del estadio La Rosaleda amanecen cada día con montones de basura y restos que inundan la subida junto al río guadalmedina. Según los vecinos, las puertas de preferencia del estadio son lugares habituales de acumulación de suciedad, con colchones deteriorados, restos de ropa, varas de metal oxidadas y columnas bañadas en orina. En la zona piden que se mantenga la higiene dado el tránsito que tiene esta calle, tanto de vecinos como de personas que trabajan en la zona.