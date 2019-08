Santa Cristina: dejadez en la calle Obsidiana Manchas de suciedad en las aceras. COSAS DE LA CIUDAD SANDRA MIRAS Martes, 20 agosto 2019, 11:22

Los vecinos de la calle Obsidiana, sito en Santa Cristina, llevan un tiempo conviviendo con suciedad y malos orales causados por los distintos residuos. «El hedor a excrementos y orines es insoportable», comentó Miguel Recio, un vecino de la zona que se ve afectado por esta situación.

Como se puede ver en las imágenes, las zonas de los contenedores llevan sin limpiarse y sin baldearse bastante tiempo. «Jamás limpian donde hay contenedores. A veces los vecinos no podemos ni tirar la basura», indicó Recio. Aunque parece un mal menor, no es algo que haya que dejar pasar. La acumulación de residuos puede provocar, además del hedor, plagas de insectos que se originan en esas circunstancias de insalubridad.

Zona de contenedores.

Los residentes del edificio Alfa, situado en dicha calle, no soportan más esta situación. Han realizado ya varias reclamaciones para intentar solucionar su problema, pero sin resultado alguno. «Si no se soluciona reclamaremos a sanidad», aseguró Recio. Estos vecinos no piden mucho: la limpieza de su calle. Además, quieren que se acuerden de vez en cuando de su barriada y echen un poco de agua. Ya no solo para limpiar, sino para refrescar también el asfalto y la calle que buena falta hace en estos días calurosos por los que ha pasado la ciudad. Quieren ponerle solución a este problema es fácil y así nadie tiene que enfrentarse a una reclamación mayor, puesto que los vecino ya no pueden más.