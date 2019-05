La sanidad pública atiende en Málaga más de mil casos de violencia machista al año Imagen de archivo de la entrada a las urgencias del Hospital Regional de Málaga. / SUR Los partes de lesiones de las mujeres son enviados al juzgado desde los centros de atención primaria y los hospitales ÁNGEL ESCALERA Málaga Jueves, 23 mayo 2019, 00:24

Los centros de atención primaria y los hospitales públicos de la provincia de Málaga atienden al año algo más de un millar de casos de violencia género, según información facilitada a este periódico por la Consejería de Salud y Familias. En 2017, último ejercicio del que se tiene un registro oficial de los datos, los centros sanitarios malagueños emitieron un total de 1.156 partes de lesiones a mujeres. De esa cifra, 878 partieron de atención primaria (76 por ciento) y 278 se hicieron en los hospitales públicos (24 por ciento).

El mayor número de partes emitidos corresponde a la franja de edad de mujeres de 35 a 39 años. A continuación están las féminas que tienen entre 30 y 34 años. En tercer lugar, se encuentran las de edades comprendidas entre los 25 y los 29 años. En los tres apartados se aprecia que son mujeres menores de 40 años las que sufren más lesiones provocados por malos tratos.

Los 1.156 partes que los centros sanitarios de la provincia de Málaga remitieron en 2017 a los juzgados superaron ligeramente a los 1.125 contabilizados en 2016. Los datos correspondientes a 2105 indican que hubo 983 partes de lesiones; en 2014 el número fue de 717. Llama la atención que la asistencia sanitaria recibida por las mujeres por malos tratos experimentó un importante aumento en 2013, año en que se emitieron 1.178 partes de lesiones, una cifra que triplicó a los 392 casos registrados en 2012 y a los 311 de 2011.

Los partes por lesiones que son mandados a los juzgados se rigen por un decreto de 11 de enero de 2011. En unas ocasiones, las mujeres agredidas les cuentan a los profesionales sanitarios que las asisten que han sufrido malos tratos, pero en otros es el personal sanitario el que, aun ante el silencio de la afectada, emite el parte por sospechar que las lesiones son consecuencia de una actitud violenta.

«Contamos con herramientas para detectar situaciones de violencia machista incluso aunque la agredida nos lo oculte o defienda al agresor por miedo o por depender económicamente de él», pusieron de manifiesto fuentes médicas, que recalcaron que activan el protocolo con el que cuentan cuando existen indicios de que las lesiones que presenta una mujer han sido provocadas por una agresión.

Precisamente, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, presentó esta semana una guía rápida del protocolo de actuación sanitaria ante la violencia de género. Los 15.000 ejemplares que se han editado se distribuirán en todos los centros de la sanidad pública andaluza. Jesús Aguirre considera que «el sistema sanitario tiene parte de responsabilidad en la atención a las mujeres que son víctimas de la violencia de género al ser un problema que afecta negativamente a su salud». El consejero destacó que los profesionales sanitarios juegan un papel muy importante para asistir y ayudar a las mujeres que padecen malos tratos, sobre todo a través de los equipos de atención primaria.

Aparte de esa guía rápida que acaba de presentarse, la sanidad pública andaluza dispone de un protocolo que los profesionales aplican ante la violencia de género. Así, en la intervención que se lleva a cabo se tienen en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de las mujeres para ofrecerles una atención integral y lograr romper el silencio que rodea a esas situaciones de violencia. El protocolo hace hincapié en que no hay que tener miedo a preguntar, ya que la mayoría de las agredidas están dispuesta a revelar el maltrato cuando se les pregunta de forma directa y no valorativa. «En realidad, muchas mujeres están esperando silenciosamente a que alguien les pregunte», se dice en el documento elaborado por la sanidad pública andaluza.

El protocolo deja claro que lo que nunca debe hacerse «es permitir que la violencia continúe y que la salud de las mujeres empeore». Asimismo, se incide en que «actuar contribuye, además de poder resolver el caso, a hacer desaparecer los mitos y creencias que acompañan a la violencia de género». A ese respecto, se recalca que «la manera más eficaz de identificar los malos tratos es pensar en ello e indagar a través de la entrevista y la exploración en aquellos elementos que permitan detectarlos».

Aunque es difícil identificar la violencia de género cuando la mujer no la cuentan, ese hecho puede descubrirse si el personal sanitario profundiza en cuestiones psicosociales que guardan relación con la forma y el estilo de vida de quien padece el maltrato, sus problemas y su estado familiar. A la hora de elaborar una entrevista clínica ante la sospecha de maltrato, se recomienda hablar con la mujer a solas, asegurar la intimidad y la confidencialidad, crear un clima de confianza, observar cómo se comporta emocionalmente a través del lenguaje verbal y del no verbal, no escatimar tiempo para escuchar lo que dice la afectada y explicarle que nunca está justificada la violencia en las r elaciones humanas ni de pareja.