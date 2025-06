San José: una urbanización a la que le cuesta volver a brillar

Emilio Morales Málaga Lunes, 2 de junio 2025, 00:31 Comenta Compartir

Los vecinos de la urbanización San José vuelven a alzar la voz por el preocupante estado de la zona, que acumula problemas de limpieza y mantenimiento desde hace meses. A las quejas ya planteadas sobre el terreno descuidado en el Camino de la Adelfilla, donde la acumulación de maleza y vegetación seca aumenta cada vez más el riesgo de incendio, se suma ahora la situación en la calle Juan Grande.

En este punto de la urbanización, la acumulación de basura alrededor de los contenedores ha comenzado a ser un problema constante. Bolsas, cartones y restos de poda se acumulan fuera de los recipientes habilitados, generando malos olores y convirtiendo la zona en un foco de insalubridad y posibles plagas. Los vecinos reclaman una mayor frecuencia en la recogida de basura y un refuerzo en la limpieza, así como la reparación de contenedores dañados.

Por si fuera poco, la presencia de la jacaranda en algunas esquinas de Juan Grande, que debería ser un símbolo de belleza y colorido, se ha convertido en otro motivo de malestar, ya que sus flores en el suelo causan resbalones y dificultan el paso en algunas circunstancias, sobre todo a personas mayores o con movilidad reducida.

La jacaranda es uno de los árboles que más está presente en los jardines y las calles de la ciudad. En cuanto a colorido y belleza no hay discusión. No obstante, hay una contrapartida. No solo dejan el suelo pringoso, una suciedad que cuesta quitar, sino que es motivo de tropezones constantes.

Temas

Cosas de la ciudad