Salud vacunará contra el sarampión a todas las personas de 40 a 50 años que lo pidan Imagen de archivo de una mujer que se vacuna contra el sarampión en un centro de salud. / SUR Los interesados deben acudir a sus centros de salud, ya que no se llamará a la población para que se ponga la vacuna ÁNGEL ESCALERA Málaga Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:16

La Consejería de Salud vacunará contra el sarampión a todas las personas nacidas en la década de los setenta del siglo pasado (que ahora tienen entre 40 y 50 años) que lo soliciten, con lo que seguirá las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, según se acordó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El objetivo es impedir que haya brotes de sarampión, una enfermedad infecciosa y contagiosa que en España está controlada (es un país libre de transmisión endémica del sarampión desde 2016) pero que ha resurgido en otras naciones europeas. Está excluida de esa vacunación la población de 40 a 50 años que en su momento tuvo el sarampión, puesto que se halla inmunizada. En el caso de que una persona de la franja de edad citada tenga dudas de si fue vacunada o no en su infancia contra esa enfermedad, se recomienda que se ponga la vacuna en su centro de salud.

Fuentes de la Consejería de Salud, tras dejar claro que ni en Málaga ni en el resto de Andalucía se ha producido un repunte de casos de sarampión y que la situación actual es de «absoluta normalidad», indicaron que los ciudadanos nacidos en la década de los setenta que no estén vacunados o que no hayan sufrido ese padecimiento pueden acudir a su centro de salud y solicitar que se les administre la vacuna. En concreto, se les inyectará la conocida como triple vírica, que inmuniza contra el sarampión, la parotiditis (paperas) y la rubeola. Se pondrán dos dosis de esa vacuna, con al menos cuatro semanas de diferencia. Lo que Salud no hará será llamar a la población para que se vacune, deberán ser los interesados los lo pidan. «No vamos a crear una alarma sanitaria donde no la hay», precisaron las fuentes,

Asimismo, puntualizaron que «en España no ha habido un aumento relevante de casos de sarampión y dijeron que en Andalucía no hay un repunte de la enfermedad, pero, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, se vacunará a las personas que lo soliciten como medida preventiva», indicaron las fuentes de la Consejería de Salud. Añadieron que, en caso de duda de estar vacunado o no, lo aconsejable es ir al médico de familia para que consulte el historial clínico y determine si hay que poner la vacuna.

Esta medida preventiva se contempla en el Calendario Común de Vacunación a lo largo de toda la vida, que fue aprobado el pasado mes de noviembre en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los expertos en epidemiología consideran que los ciudadanos mayores de 50 años están todos inmunizados, porque estuvieron en contacto con el virus cuando eran niños, mientras que los nacidos a partir de 1980 ya fueron vacunados. Por tanto, esta vacunación extraordinaria se centra en las personas nacidas en los setenta, ya que no todas pasaron la enfermedad o fueron bien vacunadas. Ese hecho hace que haya grupos de población no inmunizados que si estuviesen en contacto con un caso de sarampión podrían contagiarse.

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 21 de julio de este año se registraron en España 233 casos de sarampión confirmados, lo que significó siete más que en todo el año anterior. Todos los casos fueron importados o secundarios, según datos del Ministerio de Sanidad. España es un país libre de transmisión endémica del sarampión desde 2016 y de la rubeola desde 2015.

En cambio, sí que se ha producido un incremento de esa enfermedad infecciosa y contagiosa en países como Reino Unido, Grecia, República Checa y Albania. En un informe publicado el pasado 12 de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de que el aumento del sarampión en Europa, que comenzó en 2018, ha continuado en 2019 con aproximadamente 90.000 casos notificados durante la primera mitad del año. Esta cifra ya es superior a la habida para el conjunto de 2018 (84.462).