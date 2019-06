Ruiz Espejo: «Siempre que gobierna la derecha coloca a Málaga a la cola de inversión» Ruiz Espejo y Carnero, esta mañana, en rueda de prensa. / SUR El secretario general del PSOE afirma que el presupuesto de la Junta para la provincia «no responden a las necesidades» de Málaga y suponen «un año perdido» ANTONIO M. ROMERO Málaga Martes, 4 junio 2019, 13:43

La óptica desde la que se analizan los presupuestos de una Administración pública varían en función de si el partido en cuestión está en el gobierno en la oposición. Tras años defendiendo las cuentas de la Junta, el PSOE ha asumido esta mañana un nuevo papel y se ha convertido en el fiscal del primer presupuesto andaluz de un Ejecutivo del centroderecha. Unas cuentas que para el secretario general socialista, José Luis Ruiz Espejo, evidencian que «siempre que gobierna la derecha coloca a Málaga a la cola de inversión».

En una comparecencia de prensa para valorar las cuentas del Gobierno de PP y Ciudadanos y donde ha estado acompañado por el parlamentario andaluz Javier Carnero, Ruiz Espejo ha afirmado que los presupuestos autonómicos para 2019 son «vagos, insuficientes y no responden a las necesidades de la provincia, suponen un año perdido para Málaga».

A este respecto, el dirigente del PSOE ha recordado que los 153,1 millones de euros previstos de inversión colocan a Málaga en el puesto número siete de las ocho provincias en cuanto a inversión por habitante. «Cuando gobierna la derecha, Málaga siempre cae hasta los últimos puestos de inversión. Los presupuestos de la derecha nunca le vienen bien a Málaga», ha subrayado.

«Se han provincializado las inversiones de forma chapucera y sin novedades respecto a presupuestos anteriores. Anuncian inversiones concretas, como la del Puerto Seco de Antequera, que no se encuentran provincializadas y que debemos hacer un acto de fe para suponer que se incluyen en otros apartados globales», ha denunciado.

Críticas al PP

El dirigente socialista ha sostenido que estas cuentas han «quitado la careta» al PP y su presidente provincial y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quien durante años «exigió como un mantra aquello que ahora no sabe hacer». «Con el anterior presupuesto del PSOE, tuvimos que escuchar a Bendodo exigir una partida para el tercer Hospital de Málaga, partida que ahora no encontramos», denunció.

Junto a ello, Ruiz Espejo ha enumerado que en esas cuentas no aparecen las mejoras de los 18 centros de salud que reclamaba en la provincia y que tampoco se aumentan las partidas para empleo. Además, según ha añadido, las cuentas «entierran» el proyecto del metro al Hospital Civil y «renuncian» a mejorar de forma contundente el saneamiento en la provincia. «Llegaron a decir que para que todo esto tuviera solución tenía que gobernar el PP, y en sus primeras cuentas pocas soluciones encontramos», ha añadido.

El secretario general de los socialistas malagueños ha expuesto que en la relación de inversiones aparecen «numerosas» partidas relativas a programas ya iniciados con anterioridad. Sólo 11 de los 134 programas o inversiones programadas son iniciadas en 2019, lo que supone sólo el 8% del total. Sólo 6 millones de euros de un total de 153 millones. Es decir, un 3,9% de la inversión total. «Éste es el esfuerzo innovador del autodenominado Gobierno del cambio. En 5 meses, 2 ideas por mes», ha expuesto.

Los socialistas han criticado que las partidas incluidas en educación no garantizan el inicio de la construcción de centros educativos ya comprometidos como los institutos en San Pedro Alcántara, Las Chapas, el Cortijo Colorado de Mijas o los centros de primaria de Torremolinos o Benalmádena; han criticado que no se incluyan partidas para planes como el de climatización, retirada de amianto y de aulas prefabricadas que fueron reclamados por el PP; han lamentado el retraso en la llegada del metro a la Alameda hasta 2021; han calificado de «insuficientes» las partida para compromisos adquiridos por los populares y a los que en su día se mostró remiso el PSOE como el nuevo hospital de la capital, el Chare de Benalmádena o los equipamientos necesarios en la zona este de Málaga; y han criticado que no haya nuevos proyectos de infraestructuras viarias.

Javier Carnero, coordinador del grupo parlamentario del PSOE de Málaga, ha asegurado que «la única obsesión del autodenominado gobierno del cambio es cambiar la forma de contar la realidad». «Falsean y falsean tratando de convertirla en verdad, pero las falsedades y las mentiras nunca se convierten en verdad», ha apostillado.