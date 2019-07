Ruiz Espejo critica que se recurra a la iniciativa privada para el nuevo hospital Jesús Aguirre, en un foro de SUR y CHIP. :: salvador salas A. ESCALERA MÁLAGA. Miércoles, 24 julio 2019, 00:24

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, criticó ayer que la Consejería de Salud esté estudiando contar con la iniciativa privada para construir de forma más rápida el nuevo hospital del SAS en Málaga capital. En un hilo en Twitter, Ruiz Espejo afirmó: «PP y Ciudadanos tendrán que explicar cómo es eso de que la iniciativa privada va a participar en la construcción del nuevo hospital. ¿A cambio de qué? Y ¿seguro que si lo privado colabora en la construcción la gestión posterior va a ser cien por cien pública?»

Ruiz Espejo no comparte el planteamiento de la Consejería de Salud sobre cómo afrontar la construcción de ese hospital. «Ninguna empresa privada invierte en algo si no hay negocio detrás y con la salud no se debe hacer negocio. No todo vale, señores del 'trifachito'», manifestó en Twitter el secretario general de los socialistas malagueños.

A su juicio, «las dos derechas y la extrema derecha quieren convertir a Andalucía en la nueva Comunidad de Madrid, en la nueva Comunidad Valenciana en sus peores años. Pero no nos van a callar. La sanidad pública no se vende a un puñado de amiguetes».

Respecto al argumento de que con la colaboración de la iniciativa privada los trámites y los plazos de ejecución del hospital son más rápidos y se agilizan más, Ruiz Espejo recalcó que para acortar plazos la Consejería de Salud podía haber incluido una partida en el presupuesto de 2019. Asimismo, dijo que otras alternativas habrían sido que la Diputación de Málaga hubiese agilizado la cesión del suelo (en los terrenos del Hospital Civil) a la Junta de Andalucía o, incluso, haber licitado ya la redacción de proyecto, puesto que el plan funcional lo dejó hecho el grupo de trabajo de la Consejería de Salud del anterior Gobierno de la Junta de Andalucía.