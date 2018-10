Roban en una tienda un muñeco diabólico de Chucky original valorado en 1.000 euros 01:51 Chucky observando desde el escaparate de la tienda Doctor Informático. / SUR El suceso ha tenido lugar en un comercio de tecnología de Málaga, donde una pareja ha aprovechado un momento de trabajo para llevarse a la figura JON SEDANO Málaga Viernes, 26 octubre 2018, 21:13

Halloween se acerca y parece que una pareja de ladrones quería adornar su casa con Chucky, el conocido muñeco diabólico que en 1989 aterró a los espectadores españoles. Los hechos han tenido lugar esta mañana en la tienda de tecnología Doctor Informático, situada en Málaga, en la calle Camino Suárez 53.

Según explica César Gil, su propietario, una pareja se encontraba junto al escaparate esperando a que entrara algún cliente. Poco después de que una mujer pasara al interior, ellos accedieron y se pusieron a mirar las baldas. Aprovechando que solo había un trabajador en ese momento y que estaba ocupado con la clienta, se acercaron al escaparate por la zona interior. El hombre cogió el muñeco en brazos y se lo pasó a la mujer, que lo introdujo en su bolso y, con tranquilidad, salió del local.

Mientras tanto, el ladrón se quedó dentro del local, preguntando cosas para tratar de disimular y pasar desapercibida su acción. Poco después se fue, aunque todo quedó registrado en las cámaras del local. La policía, que se personó en la tienda para tomar declaración, está tratando de identificar a los sospechosos que aparecen captados en las imágenes y busca colaboración ciudadana.

Local en el que han robado a Chucky del escaparate. / SUR

Mientras tanto, César solo quiere recuperar a Chucky: «Es uno de los 100 muñecos que se crearon para la película y que mi padre consiguió en 1989. Tanteé alguna vez su venta y, al tener certificado de autenticidad, un coleccionista me llegó a ofrecer hace cuatro años 6.000 euros, pero al final nunca me decidí a desprenderme de él». Desde que su madre le incitó a llevarlo a la tienda como reclamo, el objeto de colección se había convertido en un icono de la zona, con un escaparate al que niños, y no tan niños, se acercaban continuamente para hacer fotos. Aunque recuerda la venta que no hizo, Gil explica que decidió ponerle un precio acorde al público de la zona, que no es coleccionista, valorándolo en 1.000 euros. Aunque esa cifra, además de llamar la atención de muchos interesados, también lo hizo de esta pareja de ladrones. Ahora, para su original propietario solo cabe esperar que, al igual que ocurría en la película, Chucky regrese.