Los retos del coche eléctrico
JUAN SOTO Málaga Miércoles, 2 octubre 2019

El coche eléctrico necesita un empujón para terminar de asentarse en un mercado cargado de incertidumbres. La necesidad de aumentar su implantación para alcanzar los objetivos de movilidad sostenible ha salido a relucir durante el foro 'Hacia una movilidad sostenible. Retos y oportunidades' que se celebró ayer en SUR con el patrocinio de Endesa y la colaboración de Metro de Málaga, Asociación Malagueña de Automoción y la EMT.

Partiendo de la realidad incuestionable que aportan los datos –de los 20.500 vehículos que se han matriculado en Málaga este año, sólo 138 son coches eléctricos– diferentes expertos aportaron sus claves para lograr una ciudad menos contaminada. En el encuentro, moderado por el periodista de SUR Ignacio Lillo, los ponentes destacaron la necesidad de poner en marcha un programa de incentivos (ya sea con un plan Prever o con descuentos fiscales) para que los compradores apuesten por una movilidad que sea más eficiente.

El director de Relaciones Institucionales de Endesa, Rafael Sánchez Durán, explicó que aumentar el parque móvil con vehículos no contaminantes es fundamental porque la UE se ha marcado el reto de que en el año 2021 ningún vehículo nuevo emita más de 95 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido. «Y esa cantidad se deberá reducir un 40% adicional en los siguientes diez años».

El directivo, que es además investigador en el ámbito de análisis energéticos, avanzó que la movilidad del futuro será «eléctrica, compartida y conectada» y recordó que ya hay ciudades que prohiben el acceso de los vehículos privados a los centros urbanos. Por ello, entiende necesario aumentar el número de electrolineras en todas las carreteras e incentivar las ventas de este tipo de vehículos como hacen en otros países como Noruega. «Si se bajara el IVA del 21 al 10%, los fabricantes ya tendrían más juego para fabricarlos».

En su campo de actuación recordó dos proyectos que ya tienen en marcha para potenciar este transporte menos contaminante: el primero, con el objetivo de instalar más de 8.500 puntos de recarga en toda España, con una inversión de 65 millones de euros; y el otro, que está en pruebas en Málaga, la puesta en marcha de autobuses eléctricos de carga ultrarrápida desde el suelo (proyecto Paloma).

Sobre la posibilidad de otorgar ayudas a la adquisición de coches eléctricos, el presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, Carlos Oliva, reclamó a las administraciones la puesta en marcha de un plan Prever para vehículos eléctricos. En esta línea, consideró que el primer paso que deberían proponerse los responsables políticos es quitar de la circulación los más antiguos, que son los más contaminantes y los que más partículas de dióxido de carbono emiten. «El parque móvil de España está a la cola del continente, y mientras tengamos un mercado de segunda mano tan importante tenemos lo contrario de lo que queremos».

A este detalle habría que añadir la necesidad de cuidar las fuentes energéticas. El director general de Metro de Málaga, Fernando Lozano, puso el foco en la necesidad de utilizar transportes colectivos sostenibles. «Tenemos que concienciarnos de que la energía no es infinita, la eficiencia energética debe ser continua», dijo. Y por ello valoró que los jóvenes ya no tienen la prioridad de comprarse un vehículo propio. «La intermodalidad es ahora más importante que nunca porque una ciudad sostenible no es compatible con un grado de motorización alto».

Medidas institucionales

A nivel institucional, la delegada de Fomento de la Junta, Carmen Casero, reconoció que España va retrasada en la implementación de medidas para lograr que los ciudadanos cambien sus hábitos de movilidad y reclamó tiempo para desarrollarlas, ya que sólo llevan nueve meses en el gobierno. «Estamos actualizando los planes de transporte», anunció.

Una vez puestas todas esta variables sobre la mesa, los ponentes valoraron las ventajas de los vehículos eléctricos. Sánchez Durán resumió que los coches eléctricos son más económicos a la larga y puso como ejemplo un ciudadano que tenga un coche durante diez años y haga una media de 15.000 kilómetros al año: «Cuando comparamos la factura del combustible o la energía consumida añadimos 10.000 euros en vez de 2.000, por lo que esa variable también hay que tenerla en cuenta».

A su juicio, un vehículo eléctrico consume entre cinco y seis veces menos y se espera que en el año 2021 el precio de los coches eléctricos esté por debajo de los de combustión. Pese a ello, y a modo de conclusión, Sánchez Durán expuso su particular propuesta de movilidad sostenible: para desplazamientos de menos de un kilómetro, a pie; para recorrer dos kilómetros, usar la bicicleta; para más distancia, el transporte público; y para realizar trayectos de mayor complejidad, el vehículo privado.