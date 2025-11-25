Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aspecto del edificio, en el que se llegaron a realizar trabajos en la fachada. Marilú Báez

Retoman las obras para un hotel en una casona barroca de Málaga tras ocho años en suspenso

El proyecto para un edificio de la calle Álamos ha sido asumido por unos inversores estadounidenses con negocios turísticos en la Costa del Sol

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

Tras ocho años de parálisis, el proyecto para habilitar un hotel en una casona barroca del Centro de Málaga se reactiva. Se trata de la ... intervención diseñada para el edificio del número 3 de la calle Álamos, una vía donde ya existen varios hoteles y que en los últimos años ha renovado su aspecto con las obras de reurbanización de su pavimento que acometió el Ayuntamiento.

