Retiran un enjambre de abejas en una estatua en el Pasillo de Santa Isabel 01:11 Imagen del enjambre de abejas en la escultura de Santa Ángela de la Cruz en el centro de Málaga. / BORJA GUTIÉRREZ La colmena se instaló en la escultura de Santa Ángela de la Cruz en el Pasillo de Atocha, junto a la plaza de Camas BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 27 julio 2018, 22:13

Las abejas eligieron la escultura de Santa Ángela de la Cruz para forma la colmena. Los trabajadores de los comercios cercanos al Pasillo de Atocha dieron la voz de alarma a la Policía Local sobre el mediodía: «De repente, se ha formado un enjambre impresionante, las abejas volaban por toda la calle y hemos avisado a las autoridades», describe Desirée Rojas, empleada de Yomundeo, el local justo enfrente de la estatua.

La Policía Local se personó para inspeccionar la zona e informaron de que sobre las 18.00 horas pasarían a retirarla, pero no acordonaron el espacio para prevenir las picaduras. «No hemos visto que le picara a nadie sin embargo», dice Borja Ávila, trabajador de la oficina MRW que se encuentra próximo a la colmena. Otro establecimiento colindante tuvo que bloquear su puerta de entrada, de apertura por sensor, para que no entraran a la tienda. «Son muy grandes y vuelan muy rápido», señala otro trabajador.

Finalmente, sobre las 19.00 horas, apareció el apicultor encargado de retirar el enjambre. Los pasos fueron: acordonar la zona, protegerse y cogerla en dos veces, como se puede ver en el vídeo que se adjunta a esta noticia. «He cogido el grupo principal de las abejas donde supongo que esta la Reina y la he metido en la caja», explica Pedro Doña, el apicultor localizado por el Ayuntamiento a través de la Asociación de Apicultores de Málaga.

Galería. La retirada de las abejas, en fotos. / BORJA GUTIÉRREZ

«Por la noche, sobre las 22.00 horas, vendré a recogerla. Muchas seguirán a la reina y otras, las exploradoras, buscarán un boquete en una cornisa, ventana o pared para meterse y establecer una colmena nueva. Eso sería un problema, porque en la estatua, como esta vez, no lo es, pero dentro de las casas se vuelven más bravas», sigue Doña. También tranquiliza afirmando que «aunque quedará el olor a la abeja reina, de aquí a mañana no deben estar aquí».

Un fenómeno extraño en estas fechas

«Son abejas ibéricas, especialmente trabajadoras y agresivas. Es algo que personalmente no he visto en mi vida y menos esperarlo en la ciudad. Es un fenómeno extraño en estas fechas, aunque cada vez aparecen más en la ciudad y en periodos no habituales. Las colmenas suelen crearse y moverse en los meses de marzo y abril. Creo que huyen del campo porque cada vez hay más monocultivo y más veneno», cuenta Doña.

01:11 Vídeo. Momento de la retirada de la colmena. / SUR

«El uso del veneno en el campo esta muy extendido y les molesta bastante. En la ciudad, paradójicamente, hay menos venenos que en el campo. Hay mucha fumigación aérea y eso les afecta a las abejas», concluye Pedro Doña, el apicultor encargado en esta ocasión. Aunque relata una curiosidad, él no se dedica a la apicultura de manera profesional, solo es un aficionado.

Doña es profesor de enseñanza media en Imagen y Sonido, pero un apasionado de las abejas. Pero detalla que existe un acuerdo entre el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de Apicultores de la provincia para solventar estos casos, cada vez más frecuentes en la ciudad, porque el consistorio no tienen medio propios para hacerle frente.