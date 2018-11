Retienen a un conductor ebrio que intentó huir tras arrollar a dos ciclistas en Huelin Las víctimas, dos adolescentes de 17 y 18 años, resultaron heridos leves, pese a lo aparatoso del accidente JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Martes, 6 noviembre 2018, 00:46

Un conductor de 54 años se encuentra investigado -no fue detenido- tras arrollar con una furgoneta a dos adolescentes que iban en bicicleta. El hombre, que tuvo que ser retenido por varios ciudadanos ya que, al parecer, hizo ademán de marcharse, triplicó con creces el límite genérico de alcohol, que es de 0,25 miligramos por litro de aire espirado.

Los hechos sucedieron a las 20.20 horas del domingo en la esquina entre la calle Princesa y la glorieta Antonio Molina, en la zona de Huelin. La sala del 092 de la Policía Local de Málaga recibió una llamada que alertaba de que un vehículo se había estrellado contra un semáforo del mencionado cruce, por lo que se envió una patrulla de la jefatura de barrio más cercana para comprobar el aviso.

Al llegar, los policías locales encontraron una furgoneta de la marca y modelo Ford Transit subida encima de la acera. El vehículo tenía el frontal delantero derecho destrozado tras colisionar contra un semáforo. Los agentes observaron que el conductor estaba siendo retenido por varios viandantes, quienes manifestaron que había intentado marcharse del lugar, según fuentes policiales.

Al acercarse a él, los funcionarios observaron que presentaba signos de encontrarse bajo el efecto de las bebidas alcohólicas, por lo que avisaron a sus compañeros del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) para someterlo a la prueba del etilómetro. En el primer test dio un resultado de 0,85 miligramos y en el segundo, el de contraste, arrojó una tasa de 0,83.

En el lugar, los policías locales encontraron también a las víctimas del siniestro, dos adolescentes de 17 y 18 años que iban en sendas bicis y que, según manifestaron, estaban parados, esperando a que el semáforo se pusiera en verde para poder cruzar la vía, cuando fueron arrollados por la furgoneta. Los investigadores piensan que el conductor de la misma perdió el control de la misma y se subió a la acera, donde colisionó con los ciclistas, porque tenía sus facultades mermadas por la ingesta de alcohol.

Los dos jóvenes sufrieron lesiones leves. El mayor tenía una pierna dolorida, por lo que fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para hacerle pruebas. El otro, al ser menor de edad, fue entregado a sus padres, que decidieron llevarlo por sus propios medios a un centro médico, puesto que tenía dolor en un tobillo.

El conductor de la furgoneta no era el propietario de la misma, sino un familiar. Dado que el hombre tenía domicilio conocido, los policías optaron por no detenerlo, aunque se encuentra investigado por un delito contra la seguridad por alcoholemia positiva. El vehículo tampoco fue entregado a su dueño, ya que, además de los daños, no tenía la ITV en vigor.

Los agentes han incluido en su informe la lista de daños que causó el conductor en el semáforo, en una papelera de plástico (que destrozó) y en las dos bicicletas, además de en la propia furgoneta.