Los resultados electorales del 28A en Málaga capital, colegio a colegio El PSOE arrasa con 172 centros de votación en los que es el partido más votado, frente a los 29 del PP y los 11 de Ciudadanos CARLOS CÓRCOLES Domingo, 5 mayo 2019, 19:47

Los resultados del 28A, una vez realizado el recuento definitivo el pasado miércoles, con los datos de los residentes en el extranjero, permiten conocer al detalle cómo se votó mesa a mesa y colegio a colegio y dónde tienen los partidos sus semilleros de votos cara a nuevos comicios.

El análisis colegio a colegio ratifica la gran victoria del PSOE, que en el caso de la capital consigue el triunfo en 172 centros de votación, frente a los 29 del PP y los 11 de Ciudadanos. Unidas Podemos (UP) y Vox no han quedado en primer lugar en ninguno de los más de 210 colegios de Málaga capital, pero son segundos en 54 colegios, en el caso de UP y en 9, respecto al partido de Santiago Abascal. La diferencia es notable con respecto al mapa de colegios de 2016, donde el PP era la fuerza mayoritaria y Podemos lograba el triunfo en algunos colegios, cosa que ahora no sucede. Un simple vistazo en el mapa interactivo por los distintos años en los que han celebrado las elecciones permiten ver la evolución del voto en estos comicios colegio por colegio.

A todo esto, se añade otro dato. En 113 (el 53,00 %) de los más de 210 centros de votación existentes en Málaga, los apoyos a los principales partidos de izquierda en su conjunto (PSOE y Podemos) han superado a la suma de votos que tienen Partido Popular, Ciudadanos y VOX. Los votos situados en el espectro de la derecha se han impuesto en torno al 47 % de los colegios electorales de Málaga.

Mejores y peores resultados de los partidos

PSOE

Así, en los comicios generales de 2019, el PSOE, claro ganador, obtiene su mejor resultado, con el 50,14 % (175 de 349 votos válidos), en el Centro de Educación Permanente 'La Palma', ubicado en el barrio de las 720 viviendas. Por contra, su peor resultado los socialistas lo tienen en el Colegio 'Madre Asunción', en Monte de Sancha, con el 9,31 por ciento de los votos, ya que consigue sólo el apoyo de 175 de los más de 1.800 vecinos que acudieron a votar.

Ciudadanos

Ciudadanos, que según los resultados de las pasadas elecciones fue la segunda fuerza en la capital, sitúa en el 31.81 % (1200 de 3.772 sufragios válidos) su cuota máxima de votos. La formación liderada por Albert Rivera la ha obtenido en el centro de votación ubicado en el Colegio Clara Campoamor, en la zona del Palacio de los Deportes, donde además tradicionalmente obtiene este partido sus mejores datos en la capital. Por el contrario, en el Colegio Manuel Altolaguirre del barrio de La Roca, los naranjas tienen su peor marca, con el 10.21 % de los 480 votos válidos.

Partido Popular

El PP vuelve a conseguir su mejor resultado tanto en la provincia como la capital en el colegio denominado 'Endesa Sevillana de Electricidad', en La Malagueta, con el 45.43 % de los 777 votos válidos emitidos allí. Es precisamente en este centro donde vota el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Aunque vencedor de nuevo en este colegio, la diferencia es notable hasta los 69,97 puntos porcentuales que obtuvo en 2016.

Unidas Podemos

Por su parte, Unidas Podemos tiene en el 22,8 por ciento obtenido en la Junta Municipal de Distrito número 6, en la Cruz del Humilladero, su mejor resultado en un colegio de la capital en los pasados comicios. En la zona de La Caleta es donde esta formación tiene sus peores resultados, con un 3.68 % de los votos en el colegio electoral Colegio 'Academia Santa Teresa'.

Vox logra en el colegio Hospital Noble-Emasa su mejor resultado, con un 20.2 % de los 2.233 votos válidos emitidos allí. En sentido opuesto, su peor registro lo logra en el ' Instituto Salvador Rueda ', en Tiro de Pichón, con el 7.38 % de los votos. Esta formación logra también cotas que superan por poco el 20 % en el colegio Nuestra Señora de la Victoria (consigue 230 de 1.146 votos), en la Trinidad y en el Colegio Madre Asunción, en Monte de Sancha, donde ha conseguido el apoyo de 377 vecinos de los casi 1.900 que acudieron a ejercer su derecho al sufragio.

Los colegios más a la izquerda y más a la derecha

El punto de votación ubicado en el colegio Madre Asunción (La Caleta, «distrito Este de Málaga») se ha situado como el centro de electoral más a la derecha de la ciudad. En él, la suma de los votos del PP, Ciudadanos y VOX llega casi al 84 % de los 1.880 sufragios válidos.

En sentido opuesto, el centro ciudadano «Adolfo Cervantes» ubicado en Vistafranca (distrito Carretera de Cádiz), ha registrado la suma más alta en tanto por ciento del Partido Socialista y Unidas Podemos (Un 64,28 % de los 1.506 votos válidos emitidos allí).

La Palma registra la peor participación

Como ha ocurrido en varias ocasiones, el Centro de Educación 'La Palma' fue el colegio electoral donde menos acudieron los malagueños a votar. En este punto de votación sólo ejercieron su derecho al voto, el 32,03 por ciento de los 1.102 electores censados.

En sentido opuesto, el colegio que contó con la mayor afluencia de votantes en Málaga capital fue el Colegio Parque Clavero, donde el 86.09 % de los 1.869 electores censados.