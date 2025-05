Regresan las 'cajas sorpresa' de Amazon a 1,50 euros los 100 gramos en Málaga

Ester Requena Miércoles, 28 de mayo 2025, 23:57 Comenta Compartir

«Venta de cajas sorpresa. 15 euros el kilo». El cartel vuelve a lucir estos días en el Centro Comercial Rosaleda, donde desde el pasado lunes se acumulan cientos de cajas de Amazon cerradas a la espera de que alguien se las lleve antes del próximo sábado. ¿Qué contienen? Nadie lo sabe… Pueden ser gadgets, ropa, accesorios, artículos del hogar, juguetes, decoración, electrónica… Cualquier cosa que se pueda comprar en Amazon, ya que todos son paquetes perdidos no reclamados la conocida compañía.

En el local en la plaza baja del Centro Comercial Rosaleda, junto a la Administración de Loterías, las cajas están organizadas por tamaño. Pero ninguna pista más. Tampoco tienen etiquetas que avancen nada de lo que hay en su interior. Y nada de abrirlas, así que sólo queda guiarse por el peso, el movimiento de lo que haya dentro y la intuición de lo que puede haber en su interior. Nada de secciones o similar. Caja sorpresa por completo. Y pagas según lo que pese: 100 gramos salen por 1,5 euros. Mismo sistema que el año pasado.

«¿Puedo abrir la caja?», «¿qué pasa si no me gusta lo que toca?» o «¿puedo encontrar dentro un iPhone?» son solo algunas de las frases que se escuchan estando un rato merodeando por la tienda. Los dependientes repiten de memoria las respuestas: no se puede devolver nada y si abres cualquier caja te la tienes que llevar. Pero sólo tienen hasta el sábado 31 de mayo para probar suerte.

