Regresa el chapuzón previo a la feria

Santiago Nevado anda recuperando el resuello cuando se levanta el pantalón ceñido y deja ver una cicatriz limpia en su cadera derecha. «Me operaron para ponerme una prótesis y me recomendaron cambiar la carrera continua por la natación. He corrido maratones durante 20 años, he estado en todos los continentes y esta es mi primera travesía de mil metros», comparte el dorsal 419, al que una docena de piragüistas han hecho el pasillo para custodiar su llegada a la meta.

Santiago y sus 39 minutos con 56 segundos han sido los últimos en volver a tierra desde el agua, aunque a él eso parece importarle poco. «Lo importante es siempre llegar», concluye con una sonrisa este malagueño de 62 años que esta mañana de domingo ha cerrado la clasificación de los 475 deportistas que han participado en la 60 Travesía a nado del Puerto, una tradición previa a la Feria de Málaga que el año pasado se quedó en el dique seco con la plaga de medusas.

Cuarenta y cuatro años y 28 minutos y medio han separado a Santiago de Gabriel Terán, el joven ecuatoriano que ha marcado el mejor tiempo en la prueba deportiva celebrada en el muelle 2 de la dársena malagueña. «Me ha encantado nadar en un espacio como este,tan bello. Ha sido muy chévere», ofrece este ecuatoriano de 18 años que ha marcado 11.52, apenas tres segundos menos que Alejandro Cañas, su entrenador malagueño que le guía en la preparación del Mundial de Triatlón que se celebrará este verano en Suiza. «Desde hace dos años y medio colaboro con distintas federaciones de América Latina. Cada mes viajo hasta allí y paso una semana con los deportistas preparando las pruebas», detalla Cañas, de 25 años, mientras apura una generosa tajada de sandía, una bebida isotónica y los frutos secos reunidos en un vaso de plástico.

Es el refrigerio -además de melón o plátano y agua- que los participantes reciben después de completar la travesía, pasar por alguna de las ocho duchas portátiles instaladas en el muelle 2, retratarse incluso en el 'photocall' instalado para tales menesteres y recoger sus pertenencias en el guardarropa. Todo funciona como un reloj esta mañana de domingo con casi el mismo número de nadadores que de familiares, amigos y curiosos jaleando desde el Palmeral de las Sorpresas. «Hemos venido a animar a mi hermano Alejandro, el año pasado iba a ser el primero y como no pudo, ahora lo ha cogido con más ganas», comenta Noelia López, resguardada con gorra y gafas oscuras del sol que cae a plomo este primer domingo de agosto en el puerto malagueño.

Código de colores

Noelia no recuerda el dorsal de su hermano, pero sostiene que ya ha completado la prueba. Detalles que no se le escapan a Curro Cardador, secretario general de la Federación Andaluza de Atletismo a los manos del ordenador con las hojas de cálculo que registran tiempos, puestos y demás incidencias de la prueba. Cardador explica que el código de colores de los gorros (blancos, verdes y naranjas) dividen a los participantes por edades y según estén o no federados. También detalla el podio masculino y femenino. El segundo llega con Andrea Quesada (12.26), Jana del Río (12.54) y Estíbaliz Pérez (12.56); mientras que a los mencionados Gabriel Terán y Alejandro Cañas se une Miguel Ángel Navas (11.57) en la tercera posición masculina.

Las estadísticas de Curro Cardador ofrecen detalles como el participante más veterano (Joaquín Canales de Mendoza, de 79 años) y la más joven (Casilda Quevedo, con 9) y apenas unos segundos después de que el último nadador haya cruzado la meta, las clasificaciones ya están impresas y colgadas en el muelle 2, donde se arremolinan los deportistas para conocer sus marcas respectivas. «Había muchas ganas de nadar, porque el año pasado las medusas no nos dejaron hacerlo», recuerda el 'speaker' que anima la jornada antes de compartir que justo el puñetero invertebrado protagoniza la camiseta de recuerdo que reciben los nadadores en esta edición número 60 de la travesía a nado malagueña. Este año, las medusas sólo pican como curiosidad de 'souvenir'.