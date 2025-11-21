La falta de personal retrasa hasta dos meses los resultados de las biopsias en el Hospital Regional

La falta de personal en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Regional Universitario de Málaga ha propiciado retrasos de hasta dos meses en los ... resultados de las biopsias, una situación que se ha constatado tras el verano, según han confirmado a SUR fuentes del Sindicato Médico de Málaga (SMM).

Fuentes médicas han explicado que no hay ningún protocolo autonómico que establezca el tiempo que debe discurrir desde que se realiza la biopsia hasta que se analiza y se comunica al paciente, aunque «lo que dicta el sentido común es que tarde entre siete y diez días, dependiendo de la complejidad y eso es lo que tardaba en ese servicio antes».

El Regional tiene actualmente un tapón de 3.000 biopsias y piezas operatorias de unos 1.500 pacientes, según han confirmado a SUR dos fuentes diferentes, una de ellas del SMM. De esta manera, al menos otras tres fuentes distintas de las anteriores han constatado el atasco del departamento, aunque sin ofrecer cifras al respecto. Plazas sin cubrir y recortes de personal desde el final de la pandemia son las razones de la situación, contextualiza el SMM.

Este periódico ha tratado en varias ocasiones de que la Junta de Andalucía ofreciera los datos que maneja al respecto, sin éxito. De cualquier forma, sí reconoce la Administración andaluza que este año se ha registrado un aumento del 29,5% en el número de biopsias, además de asegurar que ha reforzado el servicio con dos técnicos de Anatomía Patológica, incorporados como interinos en vacante en plazas de nueva creación, y tres médicos patólogos: cinco profesionales en total, incorporaciones que tuvieron lugar a finales de octubre con el fin de reducir ese atasco, lo que ya se está produciendo.

Datos de septiembre

El 19 de septiembre, según estiman las fuentes del SMM, había 3.500 muestras para biopsiar correspondientes a unos 1.700 pacientes, lo que supone que las medidas de la Junta ya estarían reduciendo ese tapón. Ahora, el tiempo de espera medio de un paciente cuyas muestras se han biopsiado para conocer si tiene cáncer está en los dos meses, dice el sindicato, que explica la diferencia entre los pacientes y las muestras a analizar con que «cuando haces la biopsia de un tumor no sacas una muestra, tomas dos o tres, o cuando realizas una biopsia de próstata, sacas cuatro o cinco cilindros».

El hospital prioriza biopsias con pruebas complementarias para acelerar casos de mayor gravedad

Fuentes del servicio consultadas recuerdan que hay biopsias urgentes y preferentes, aquellos casos que se acompañan de pruebas complementarias con imagen (rayos X o TAC), muestras que tienen prioridad sobre el resto. «Estas se trabajan antes que otras», recalcan. Fuentes médicas estiman que, de esas 3.000 muestras, un 30% podrían corresponder a casos de cáncer.

Recortes de personal

En cuanto a los recortes, el SMM destaca que en el Servicio de Anatomía Patológica del Regional hay 15 plazas de patólogos, pero desde los meses finales de la pandemia había tres plazas no cubiertas (una por baja médica, otra sin cubrir y una tercera por jubilación), además de una reducción de horas por maternidad y un profesional que sacaba trabajo por las tardes, que se quitó. Asimismo, hay cinco plazas de técnicos superiores sanitarios en la sección que «se dedica a fijar las piezas en parafina, a montarlas, a cortarlas y a prepararlas para que los patólogos las vean en el microscopio». «De esos técnicos, sólo una plaza estaba cubierta, porque dos eran liberados sindicales y otros dos estaban de baja», relata. El tapón estalló durante el verano debido a las vacaciones del personal: un tercio se va en julio, otro en agosto y otro más en septiembre, lo que ayudó a aumentar el atasco, explican estas fuentes, que, no obstante, reconocen que los números ya están bajando gracias a las contrataciones y aclaran que, en dos meses, la situación podría estar resuelta.

Plantilla estructural del Servicio de Anatomía Patológica sin aumento en 20 años pese al incremento de técnicas y población

El sindicato llama la atención sobre la infradotación de personal y lo compara con un hospital similar, el Virgen del Rocío de Sevilla, que tiene 26 facultativos frente a los 15 de Regional. «En 2024, se solicitó la separación de los servicios de Anatomía Patológica del Clínico y el Regional, que como secuela de la fallida fusión hospitalaria de 2013 era de los pocos que quedaba como unidad fusionada», señala el SMM, que agrega que tras producirse la separación «se han sufrido carencias de personal por la situación económica deficitaria del hospital con recorte de actividad de tarde (continuidades asistenciales) y no cobertura de vacantes por bajas, reducciones o jubilaciones que, según nos manifiesta la Gerencia, están en vías de solución, ya que, en otro caso, quedaría descubierta la plantilla estructural, que no ha crecido en los últimos 20 años, pese a que sí lo han hecho las técnicas, la complejidad, la actividad y la población de referencia».

Población de referencia

De esta forma, la población de referencia del Regional para este servicio es de 591.637 residentes, pero hay diez servicios que son provinciales, es decir, se reciben las muestras de casi 1,8 millones de malagueños: se trata de Neurocirugía, Maxilofacial, Cirugía Torácica, Nefrología, técnicas de biología molecular, Cirugía Pediátrica, Obstetricia, Trasplantes, cirugía digestiva (esófago y duodenopancreatectomía), además de ser centro de referencia en patología complicada.

Asimismo, en el plan de choque con aumento de plantilla no se crean plazas adicionales para el servicio en el Regional, aunque el resto de la provincia va a ser dotada de seis plazas nuevas, así como tres van para el Virgen del Rocío, lo que «perpetúa los déficits del servicio».

El periodo que transcurre entre la realización de la biopsia y la comunicación de los resultados es de dos meses, un tiempo excesivo, dicen médicos consultados

Otras fuentes sindicales aclaran que en Anatomía Patológica tras el verano había un total de 6.000 muestras sin procesar, «pendientes del tallado, porque los tacos (biopsias) se guardan en cajones y luego hay que seccionarlos, hacerlos filetes y procesarlos para analizarlos» y, con las nuevas contrataciones, se ha reducido a más de 3.000, eliminando las de los meses de agosto y septiembre.