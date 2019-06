Reclaman la retirada de grava en Puerto de la Torre Tramo de la calle Sustancia donde parte del pavimento está cubierto por grava. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Sábado, 1 junio 2019, 12:36

La calle Sustancia está en el distrito Puerto de la Torre y una vecina de aquella zona, Gema C., se queja de que en el pavimento de dicha calle hay grava que no es retirada y que constituye un peligro tanto para los peatones como para los vehículos que por allí circulan. «El pasado día 11 de mayo encontramos la calle llena de grava blanca; tras ver pasar a un trabajador de la empresa Limasa en un camión pequeño y no hacer nada, procedí a llamar al teléfono que aparece en las papeleras el pasado día 21. Hice la denuncia de que no se podía pasar por la calle porque es una pendiente y está llena de pequeña grava dispersa a todo lo largo y ancho, ni tampoco por las aceras porque están llenas de plantas».

Agrega esta ciudadana que «han pasado 10 días y la empresa no ha tomado ninguna medida. Me imagino que estarán esperando que alguna persona se caiga, porque tiempo creo que han tenido». Y señala que por la calle Sustancia, «no pasa ningún trabajador en todo el año, salvo que sea para recoger una papelera, y hay veces que hay hay que llamar porque está llenísima». «Los impuestos los pagamos como el resto de los malagueños. Con nuestros deberes cumplimos, a ver si vemos algún derecho».

El alquitrán sobrante.

Santa Rosalía-Maqueda: restos de la obra de asfaltado

El plan de asfaltado que el Ayuntamiento está realizando en la barriada Santa Rosalía-Maqueda era muy necesario. Sin embargo hay vecinos como Ana del Pozo que se quejan de cómo está quedando la barriada tras la finalización de los trabajos. «El plan de asfaltado está muy bien, pero nos dejan abandonados los restos de alquitrán, dando lugar a que otros vecinos sigan haciendo lo mismo con sus cascotes de obras convirtiendo nuestro entorno en un vertedero», afirma. «Hemos denunciado a Urbanismo y a Medio Ambiente y a la concejala del distrito esta situación, pero nadie hace nada», dice. «Se le debería pedir a la empresa que ha asfaltado que retire los restos o bien que lo haga el Ayuntamiento», apunta.