De recibir alimentos a donar: «Sé de la importancia de ayudar aunque sea con un euro»

Los dos días más importantes de Bancosol han llegado. Hoy y mañana, 7 y 8 de noviembre, la Gran Recogida estará presente en 330 supermercados ... de toda la provincia de Málaga para recaudar dinero que se transforma durante todo el año en comida para el colectivo más vulnerable de toda la provincia. Este año llegan a ser 23.181 personas atendidas a través de 131 entidades sociales con las que trabaja mano a mano Bancosol, el banco de alimentos malagueño.

Laura fue una de esas personas que ha recibido ayuda de alimentos. Fueron unos años malos. Pero ahora su vida se ha reconducido y es ella la que colabora en campañas de recaudación como esta. «Sé de la importancia que tiene ayudar aunque sea con un euro. Y confío totalmente en Bancosol porque a mí estuvieron ayudándome durante un año y no fallaron. Lo más importante para mí es que mi hijo, que tenía en aquel momento tres añitos, no haya sido consciente de la situación que yo vivía y siempre haya podido ponerle un plato de comida; los niños no entienden de necesidades, entonces cuando llegan a casa a mediodía quieren comer. Es duro verte así cuando no puedes darle todo lo que quisieras... Por eso la ayuda de Bancosol es algo que agradeceré toda la vida, fue increíble el trato que recibí», confiesa Laura, que tenía 36 años cuando pasó esa «mala racha», ahora tiene 41.

Ella es profesora de educación especial y pasó una temporada sin encontrar trabajo. Llamó a la puerta de Bancosol y la Asociación Jarifa y no dudaron en darle la mano: «No hay que avergonzarse, hay que pedir ayuda; eso es lo que aconsejo a cualquier persona...», apunta la malagueña durante una conversación con SUR. Esa mala racha, por suerte, sólo duró un año y Laura volvió a conseguir un trabajo y volver a la normalidad económica en su familia. «Desde ese momento colaboro en cada campaña de Bancosol. Es muy necesario», señala. Y valora el cambio de donar con bolsas de alimentos a dinero en cajas de supermercados, bizum o transferencia a las cuentas de Bancosol: «Es mejor porque cambia el modelo... Antes la gente sólo donaba pasta y arroz pero, por ejemplo, no teníamos fruta ni verduras para cubrir las necesidades alimenticias de los niños», lamenta.

Y es que gran parte de los beneficiarios de la gran recogida son población infantil. Según informa Bancosol, de las 23.282 personas a las que atienden, 5.786 son población infantil. Otro de los donantes, Manuel Martín, valora la importancia de colaborar con campañas como esta por esa misma razón. «Esto funciona de verdad y de la mejor forma en la que se puede colaborar con los que más lo necesitan es aportar dinero en las cajas de los supermercados. Son muchas familias con menores las que están en esa situación... A ninguno nos gustaría estar en su lugar y por eso mismo es tan necesario que colaboremos», subraya el malagueño, donante en la Gran Recogida de Bancosol desde hace muchos años: «Conozco bien todo el trabajo que se hace ahí y no dudo en que mi dinero va a ir a una buena causa; lo gestionan bien y los alimentos se distribuyen durante todo el año a los colectivos más vulnerables de la provincia», añade Manuel.

Cómo donar

Ya no existen bolsas de comida con leche y potitos que llegaban a caducarse, ahora la recaudación consiste en añadir a partir de un euro al ticket de la compra para que Bancosol pueda distribuir los alimentos según reclamen las entidades sociales y sin el riesgo de enfrentarse a caducidades o tener tan sólo miles de litros de leche, lo que suponía la ausencia de otros alimentos esenciales para el día a día de las familias.

Las cadenas involucradas en la Gran Recogida son Carrefour, Maskom, Mercadona, Día, El Jamón, Lidl, Eroski, El Corte Inglés, Mas... Estarán por toda la provincia junto con 4.000 voluntarios explicando cuál es el nuevo método de donación. Además, se puede donar a través de Bizum (00887) o en las cuentas bancarias disponibles (ES44 2100 8688 7702 0011 6290 o ES41 2103 0262 9500 3001 6299).