Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las voluntarias de la Gran Recogida, el año pasado durante la campaña. Marilú Báez

De recibir alimentos a donar: «Sé de la importancia de ayudar aunque sea con un euro»

La Gran Recogida de Bancosol comienza hoy con la recaudación más importante del año en 330 supermercados de toda la provincia

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Los dos días más importantes de Bancosol han llegado. Hoy y mañana, 7 y 8 de noviembre, la Gran Recogida estará presente en 330 supermercados ... de toda la provincia de Málaga para recaudar dinero que se transforma durante todo el año en comida para el colectivo más vulnerable de toda la provincia. Este año llegan a ser 23.181 personas atendidas a través de 131 entidades sociales con las que trabaja mano a mano Bancosol, el banco de alimentos malagueño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  7. 7 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  8. 8 Plaza de la Constitución años sesenta, cambio de imagen
  9. 9 Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur De recibir alimentos a donar: «Sé de la importancia de ayudar aunque sea con un euro»

De recibir alimentos a donar: «Sé de la importancia de ayudar aunque sea con un euro»