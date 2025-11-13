Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Colas de pasajeros en el aeropuerto de Málaga. MARILÚ BÁEZ

El Congreso rechaza la enmienda del PP sobre las tasas que amenazaba la ampliación del aeropuerto de Málaga

El Gobierno, con el apoyo de Junts, se libra de congelar los precios para las aerolíneas, que hizo advertir a Aena del riesgo para proyectos como el de la Costa del Sol

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:13

El proyecto de ampliación de las terminales del aeropuerto de Málaga, con una inversión prevista de 1.500 millones de euros, sigue adelante tal y ... como estaba previsto. Así lo han confirmado hoy a SUR fuentes de Aena, una vez que se el Gobierno se ha librado de la «amenaza» que, según esta institución, suponía la enmienda del PP a la a la Ley de Movilidad Sostenible, que pedía congelar las tasas aeroportuarias.

