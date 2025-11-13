El Congreso rechaza la enmienda del PP sobre las tasas que amenazaba la ampliación del aeropuerto de Málaga

El proyecto de ampliación de las terminales del aeropuerto de Málaga, con una inversión prevista de 1.500 millones de euros, sigue adelante tal y ... como estaba previsto. Así lo han confirmado hoy a SUR fuentes de Aena, una vez que se el Gobierno se ha librado de la «amenaza» que, según esta institución, suponía la enmienda del PP a la a la Ley de Movilidad Sostenible, que pedía congelar las tasas aeroportuarias.

Lo ha hecho gracias al voto de Junts, que también ha permitido que el Ejecutivo esquive la solicitud de prorrogar la actividad de varias centrales nucleares. En cambio, sí ha salido adelante otra modificación para subir las indemnizaciones de Renfe a los viajeros en caso de retraso de sus trenes.

Para el Ministerio de Transportes, la cuestión de las tasas aeroportuarias se había convertido en un motivo de preocupación en los últimos días, ya que habría puesto en peligro sus planes para ganar capacidad no sólo en Málaga, sino en otros aeropuertos españoles.

Tal y como informó SUR la semana pasada, la confrontación política permanente entre el Gobierno y la oposición ponía en riesgo el principal proyecto de infraestructuras que está ahora mismo en marcha en la provincia. Así lo advirtió Aena en un duro comunicado remitido a este periódico, en el que puso de relieve que la propuesta de enmienda del PP para que se congelen las tasas aeroportuarias amenazaba los proyectos de mejora previstos en terminales de toda España. Y entre ellas, insistieron fuentes de esta empresa mixta, la de Málaga y la Costa del Sol.

Aena respira aliviada

«Si la enmienda prosperara y las Cortes Generales limitaran por ley la remuneración de la actividad aeronáutica de Aena sin ningún argumento económico racional, el daño al sistema aeroportuario español, a Aena y a sus accionistas podría ser considerable; y la compañía debería revisitar las inversiones previstas en los aeropuertos españoles en los próximos años, lo cual podría afectar negativamente a los territorios de España que albergan las infraestructuras», citaba textualmente la nota.

A raíz de aquello, el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, cargó con dureza contra los populares en un mensaje difundido en su perfil oficial en redes sociales. «El PP está en contra de Málaga. nos dejaron sin Mundial y sin estadio, nos dejan sin sanidad, sin tercer hospital, sin metro al PTA o Rincón». Y a continuación señala: «¡¡Y ahora votan en contra en el Senado de la medida que hará posible la ampliación del aeropuerto Málaga-Costa del Sol!!».

Por su parte, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, exigió al Gobierno de Sánchez que deje de «utilizar a empresas semipúblicas» para hacer oposición a su formación. Y, sobre todo, «que deje las excusas y haga su trabajo, que es poner en marcha de una vez la ampliación del aeropuerto, que es uno de los más rentables y que más crece del país».