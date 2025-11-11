Estas son las razones de los conductores de la EMT para ir a la huelga (y no son económicas)

Tras el anuncio de huelga para el fin de semana del encendido navideño en Málaga, los trabajadores de la EMT quieren subrayar que no son ... económicas sus reclamaciones. Se pueden resumir en: tiempos menos exigentes de trayecto, de modo que puedan ser cumplidos; autobuses de más capacidad para las macrolíneas sobre todo; jubilación de los vehículos antiguos, que tienen muchas averías y poca potencia según dicen, y ampliación del personal.

La huelga afecta a los agentes únicos, a los conductores. Todavía la empresa moverá ficha para tratar de desactivarla. Sobre la mesa, no hay ninguna cuestión económica, en tanto que el convenio está vigente hasta 2027.

Macrolíneas

Los empleados de la empresa se quejan de una elevada presión a la hora de cumplir con los tiempos de trayecto y los servicios. Eso a su vez, según argumentan, ha supuesto un elevado absentismo por depresión y ansiedad. También se quejan de la antigüedad de la flota, pese a que la empresa está inmersa en un potente plan de inversiones para renovar los vehículos, algo de lo que viene dando cuenta SUR. Lo que esgrimen es que si se compra un autobús para jubilar otro no se amplía la flota.

Fuentes sindicales aseguraron a SUR que en líneas de gran recorrido como la 1, 3, 7, 11, 15, 18 ó 21 faltan autobuses articulados o megabuses para atender a la altísima demanda de viajeros. Y ponen un ejemplo: la línea 7, Parque Litoral-Centro-Carlinda tiene un tiempo de paso de una hora y diez en días laborables. Los sábados, 40 minutos. Eso, según comentan, impide cumplir con los tiempos asignados con normalidad. Y, claro, si hay que frenar de manera más brusca, alguna complicación con la rampa de movilidad reducida o cualquier otra contingencia, penaliza más. «Tenemos un sistema, el SAE, que nos va diciendo el tiempo que llevamos. Y hay veces que a la cuarta parada está en -2 minutos», inciden.

«Estamos hablando de prestar bien nuestro servicio, en condiciones, minimizando riesgos laborales y para el viajero», expresan.

También se quejan de la falta de fuerza o potencia de algunos vehículos y piden más planificación de flota para gestionar las macrolíneas. «Ahora acaban de implantar la 20. Pero hay que meter muchos pequeños buses», ejemplifican.

Situaciones complicadas

«Hace poco a un compañero le dio un ataque de ansiedad al volante y tuvo que venir la ambulancia. Querían tratarlo como enfermedad común», comentan. Y ejemplifican otras situaciones del día a día: si un conductor va mal de tiempo porque éste es muy exigente se pueden dar casos como personas mayores que no se han sentado aún y hay que arrancar el vehículo, lo que supone un riesgo. O hay que ir algo más rápido con el riesgo de frenazos. O puede no funcionar una rampa para personas con movilidad reducida y eso suma más retraso. A todo eso, hay que sumar la presión del tráfico en una ciudad como Málaga en la que no paran de crecer los aforos.

Es cierto que además los descuentos públicos tras la pandemia han disparado las necesidades del servicio. Crecen los viajeros de manera notable. Y lo que se supone un motivo de celebración complica la gestión.

Por otra parte la contratación de nuevos vehículos, cuyo importe es elevadísimo, precisa de concursos públicos, que también llevan su tiempo. Y lo mismo con ampliar la plantilla: la burocracia y tramitación de estos procedimientos es desesperante.

«Estamos con un absentismo casi de un 10% por ansiedad y estrés», explican a este diario fuentes sindicales, que esgrimen que la empresa da poco tiempo de cabecera en cabecera. «No nos podemos ni levantar para ir al cuarto de baño, son tiempos insoportables de hacer, después ponen coches cortos en líneas donde tienen que poner coches largos... Vas pasando con los autobuses llenos...», inciden. Y ponen como ejemplo patologías de próstata, vegija, cólicos o deshidrataciones porque hay conductores que optan por no beber para no tener que ir al baño entre cabeceras.