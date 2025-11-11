Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un autobús de la EMT a su paso por la Alameda. SUR

Estas son las razones de los conductores de la EMT para ir a la huelga (y no son económicas)

Dos asambleas este lunes ratificaron iniciar los trámites para la movilización, el fin de semana del encendido de las luces de Navidad

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:04

Tras el anuncio de huelga para el fin de semana del encendido navideño en Málaga, los trabajadores de la EMT quieren subrayar que no son ... económicas sus reclamaciones. Se pueden resumir en: tiempos menos exigentes de trayecto, de modo que puedan ser cumplidos; autobuses de más capacidad para las macrolíneas sobre todo; jubilación de los vehículos antiguos, que tienen muchas averías y poca potencia según dicen, y ampliación del personal.

