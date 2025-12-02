Quirónsalud Málaga, único hospital con Certificación Excelente por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Nuevo hito del Hospital Quirónsalud Málaga. El centro ha alcanzado la Certificación de Calidad nivel Excelente de la Agencia Sanitaria de Andalucía (ACSA), que es, ... por cierto, el máximo reconocimiento otorgado por esta organización pública de evaluación y certificación. Además, según ha informado este martes el complejo hospitalario en una nota, es el único hospital, tanto público como privado, que ha conseguido este reconocimiento hasta el momento.

Ello tiene un impacto evidente en el centro, que se convierte así en «uno de los hospitales de referencia tanto de la comunidad como a nivel nacional: la acreditación Excelente de la ACSA certifica que cumple con los estándares más exigentes en materia de seguridad del paciente, liderazgo y organización, gestión por procesos, derechos del paciente, continuidad asistencial, calidad científico-técnica, innovación, investigación, tecnología y humanización de la atención sanitaria».

Quirónsalud Málaga alcanza el nivel Excelente en certificación gracias a su enfoque integral

Además, el modelo aborda directamente aspectos clínicos y de relación con el paciente y, al mismo tiempo, fomenta la mejora en procesos que afectan a la gestión integral de una organización. «Así, el esfuerzo conjunto de profesionales, servicios médicos y áreas de apoyo del Hospital Quirónsalud Málaga le ha llevado a superar los estándares exigidos para la obtención del nivel Excelente, la categoría más alta del modelo de certificación. Para la obtención de esta certificación de calidad ha sido clave que el Hospital tiene en cuenta la opinión del paciente como elemento clave en la planificación de estrategias de mejora, mediante la elaboración de encuestas y entrevistas a pacientes o briefings diarios de los distintos equipos», ha asegurado Quirónsalud Málaga.

Fundamentalmente, esta certificación supone una garantía adicional para los pacientes malagueños, «ya que avala protocolos actualizados y basados en la evidencia científica, atención personalizada y centrada en la experiencia del paciente, circuitos asistenciales seguros eficientes y coordinados, mejora continua en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, un equipo profesional altamente cualificado y en formación constante, así como un compromiso con la innovación, la investigación y la mejora continua».

El hospital ha afirmado que mantiene un plan estratégico orientado a la innovación clínica, el avance tecnológico, con equipamiento de última generación, y la creación de entornos asistenciales que priorizan la comodidad y seguridad del paciente, por lo que la obtención del nivel excelente evidencia «el impacto real de estas mejoras en la práctica diaria clínica».

ACSA

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) es una organización pública de evaluación y certificación adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Su modelo certifica procesos clínicos, seguridad, relación con el paciente y gestión integral de las organizaciones sanitarias.

La ACSA cuenta con triple acreditación internacional ISQua-IEEA y acreditación ENAC para sus manuales de estándares, lo que convierte su modelo en uno de los más rigurosos a nivel internacional.

Quirónsalud Málaga alcanza la excelencia en seguridad e innovación, según la Agencia de Calidad Sanitaria

La Agencia establece tres niveles de certificación: Avanzado, Óptimo y Excelente. El nivel Excelente, obtenido por el Hospital Quirónsalud Málaga, representa un cumplimiento sobresaliente en, seguridad, liderazgo, innovación y resultados.

Actualmente, de entre los hospitales certificados por ACSA, públicos y privados, Quirónsalud Málaga es el único centro hospitalario en Andalucía que ha alcanzado esta categoría, situándose como referente regional y nacional.