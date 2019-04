Sucesos «Si queréis seguir viviendo no gritéis y obedeced nuestras órdenes» Estado en el que quedó la vivienda tras el asalto / Sur Las víctimas del asalto registrado en una vivienda de Churriana relatan a Sur cómo vivieron aquellos momentos de angustia con los atracadores en su casa ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Jueves, 4 abril 2019, 00:31

Sale a pasear en bicicleta para hacer deporte y mantenerse en forma, pero, con la cadencia de las pedaladas, se concentra. Y en ese par de horas, imagina, inventa, crea. Tiene mil ideas nuevas para su empresa, que es su negocio familiar y su vida. «Pero hoy -por ayer- he salido por primera vez desde el robo y no me ha pasado eso. En todo el tiempo no he podido pensar en otra cosa que no fuera aquella noche«.

Todo ocurrió en la madrugada del pasado viernes. Manuel y Ángeles, su esposa, se fueron a dormir como cualquier otro día. No conectaron la alarma de seguridad de la casa: «Te confías y piensas que nunca te va a ocurrir a ti, así que no la pusimos».

Esa confianza la perdieron a las cuatro de la madrugada. La tranquilidad de la noche se vio rota por una mano que les aprisionaba la boca y otros brazos que les inmovilizaban el cuerpo. La pesadilla se escapó del sueño y se convirtió en una realidad protagonizada por un grupo de hombres ocultos bajo pasamontañas y con acento árabe.

Estado en el que quedó la casa del matrimonio tras el asalto sufrido en la madrugada del pasado viernes en Churriana. / SUR

Entonces, el mensaje fue claro: «Si queréis seguir viviendo no gritéis y obedeced nuestras órdenes«. Era la voz del cabecilla, el que dirigía a un grupo de hombres que armados con cuchillos jamoneros amenazaban de muerte al matrimonio.

Estaban solos en casa, pese a que alguno de sus hijos suele quedarse a pasar alguna noche con Ángeles y Manuel. De hecho, uno de ellos tenía previsto llegar a las seis de la mañana a la vivienda y la mujer no dudó en advertirle a los asaltantes: «Si se encontraba con esa situación podía pasar cualquier desgracia, así que solo les pedí que se dieran prisa y se marcharan antes de esa hora«.

Las bridas ya les apretaban las muñecas y los tobillos. Manuel permanecía amordazado sobre la cama, con uno de los delincuentes, que se encargaba de custodiarle. «Pensé que si no colaboraba nos iban a cortar el cuello, así que les prometí que les iba a dar todo lo que me pidieran«, explica Ángeles.

Ángeles se abrazó a su marido mientras pedía a los asaltantes que no le mataran

Padece del corazón, una afección de la que ha llegado a operarse, por lo que pidió una pastilla mientras recorría junto a los delincuentes las diferentes estancias de la casa. Los asaltantes «iban a saco«, haciéndose con el dinero que encontraban, así como joyas, bisutería, cremas, abrigos o bolsos.

Pero siempre insistían en una misma pregunta: ¿Dónde está la caja fuerte? Ángeles les entregó una pequeña en la que guarda sus joyas, pero ninguno de ellos dijo nada de la que había en el sótano. «No nos dieron tiempo. Al instante, uno de ellos comentó algo en árabe y todos se marcharon», dice Ángeles.

Entonces les dejaron a los dos solos en la habitación, maniatados y amordazados. Poco segundos después, todos los asaltantes estaban de nuevo junto a ellos. La mujer relata como gritaban que los matarían por haberlos engañado, mientras amenazaban con un cuchillo a Manuel.

«En ese momento me eché encima suya, me abracé a mi marido. Dije que me mataran a mi, pero que a él no le tocaran«, confiesa Ángeles, mientras Manuel se emociona al recordar el episodio: »Cómo no me iba a poner por delante, después de toda una vida juntos«.

Manuel insiste en la necesidad de ayudarse unos a otros en una situación de peligro

Manuel no perdía la esperanza de que algún vecino escuchara algo y llamara a la policía, para acabar con esa pesadilla. «Al principio fueron más cuidadosos, pero conforme fue pasando el tiempo se pusieron más nerviosos y hacían más ruido«, indica.

«Aquello era como una mudanza, movían muebles, quitaban cuadros, arrastraban cajones...», cuenta Manuel, al que el ingenio no abandonó aquella madrugada: «Me empezó a doler el pecho y lo usé para pedir una ambulancia y socorro sin descanso«.

El murmullo, apaciguado por la mordaza, era constante. Pero no tuvo suerte. Nadie acudió en su ayuda hasta que los delincuentes no se marcharon, después de pasar más de dos horas y media en la casa, de la que se fueron llevándose con ellos los recuerdos de toda una vida de esfuerzo y trabajo.

Los asaltantes habían cortado la electricidad antes de su huida y se habían llevado los móviles del matrimonio. Manuel logró liberarse y salió a la calle en busca de ayuda. En la madrugada, caminaba solo llamando a la puerta de los vecinos pero nadie contestaba. Finalmente, acudió a dependencias de la Policía Local, cuyos agentes dieron la voz de alarma.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer este asalto, que podría estar relacionado con otro ocurrido solo unos días después y a escasa distancia de la vivienda de este matrimonio en Churriana.

En la casa de Ángeles y Manuel la alarma ya nunca deja de funcionar. Las noches se convierten rápidamente en pesadilla. «El otro día escuché un ruido y ya no pude conciliar el sueño más. Lo que ha pasado es muy gordo, es muy duro«, afirma Manuel.

Ahora ha vuelto a subirse a la bicicleta después del asalto a su vivienda. En cada golpe de pedal no puede dejar de pensar que una llamada habría acabado con todo lo que ocurrió aquella madrugada y en la capacidad del ser humano de poder ayudar a los demás. Aunque eso nunca ocurrió, Manuel sonríe tímidamente: «Al final, lo que importa es que estamos bien«.