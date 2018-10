Queja por las molestias de las obras en el centro de salud de Carranque Interior del centro de Salud de Carranque, actualmente en obras. Cosas de la ciudad JOSÉ MANUEL ALDAY Sábado, 27 octubre 2018, 10:59

Las obras de reforma que se están realizando en el centro de salud de Carranque están generando quejas de personas que acuden al mismo por las molestias que están ocasionando y por entender que las obras que se realizan no son compatibles con la prestación del servicio en este centro médico. Ana Belén Mateo, una de las usuarias de dicho centro, ha mostrado a este periódico su queja por la mala experiencia vivida cuando acudió al recinto esta misma semana. Según denuncia, «es imposible estar en la sala de espera del centro con el ruido y el polvo de la radial y con los golpes al tirar los tabiques». Además, señala que cuando acudió al centro, «había únicamente cinco sillas para sentarse porque el resto estaban sucias llenas de polvo, y claro, en las que se podía sentar uno por supuesto estaban ocupadas porque había bastantes niños».

El polvo y el ruido motivan las quejas.

Según cuenta, entre los pacientes que esperaban «había un niño con 39 de fiebre que estaba llorando del ruido que había, y una niña con los ojos malos y que en la media de hora de espera se empeoró». La situación llegó a tal punto que asegura que «tuvimos que salirnos a la calle para poder respirar e ir entrando de vez en cuando para ver si nos tocaba el turno».

Una situación que considera esta ciudadana que habría que evitar y por lo que ha presentado una reclamación. «Es inhumano, no entiendo cómo los médicos y el resto de personal no piden una solución, porque podían hacer un traslado al centro de Salud de calle La Unión hasta que este estuviera listo. Te da la impresión de que no importan los pacientes», dice.

Parque Litoral: denuncian el estado del parque canino

Montículo.

Usuarios del parque canino ubicado en la calle Taxicógrafa María Moliner, en la zona de Parque Litoral, denunciaron ayer junto al partido Libres el mal estado del recinto. Según indicaron, se trata de «un solar de tierra, vallado, con un tubo de hormigón y un montículo lleno de escombros tapado por arena, junto a papeleras llenas de basura sin recoger. «Es cierto que el Ayuntamiento ha apostado por crear varios parques caninos en la ciudad. Pero no es menos cierto que luego se olvida de ellos, de dotarlos de las mínimas infraesctructuras o incluso de su mantenimiento», se quejaron, mientras que los representantes del grupo político Libres reclamaron al equipo de gobierno municipal que mejore esta y otras instalaciones de perros deficientes que hay en la ciudad.