Los puestos libres de la Junta no seducen al personal directivo del Ayuntamiento de Málaga La Casona del Parque Estarían atentos a las retribuciones que establezca el PP y Cs conforme a las análogas del Gobierno de la nación, ya que las actuales entre 48.000 y 61.000 las consideran bajas PILAR R. QUIRÓS Málaga Miércoles, 16 enero 2019, 00:27

Cargos para repartir tendrá el nuevo Gobierno andaluz. Aunque tanto el PPcomo Ciudadanos han dicho que van a adelgazar la administración, y lo primero que han hecho ha sido reducir las consejerías de trece a once, lo que implicará también una disminución de los puestos directivos. Aun así, la Junta cuenta en la actualidad con más de 700 puestos entre altos cargos, personal de confianza y directivos cuyo coste podría superar los 60 millones de euros. De ellos, hay 233 altos cargos y otros 48 principales directivos de entes, asimilados a altos cargos. Por mucho que se reduzca toda esta estructura hay muchos puestos por adjudicar.

La novedad es que no habrá directivos públicos a dedo, ya que como explican en el punto 4.4 del acuerdo entre el PPy Cs diferenciarán entre los directivos públicos, de carácter técnico;y los altos cargos, de carácter político. Los técnicos serán los directores de las agencias, sociedades mercantiles, además de otros puestos con funciones directivas que hasta ahora han sido nombrados de forma directa por el Gobierno andaluz. A partir de ahora deberán pasar un concurso público, abierto y transparente entre personas con experiencia y formación acreditadas por un periodo de seis años. Además estarán sujetos a una evaluación continua de su desempeño y serán cesados por causas justificadas que se desarrollen en la ley.

No me digan que apriori los nuevos directivos no serán como los que hasta ahora hubiesen querido casi todos los ciudadanos. El único problema, que echaría para atrás a los posibles postulantes, como por ejemplo los de la Casona, son las actuales remuneraciones de la Junta, entre 48.000 y 61.000 euros al año, que están por debajo de las que tienen buena parte de los directivos profesionalizados en el Ayuntamiento. De ahí que a priori estos cargos no les seduzcan. «Los puestos de la Junta no nos tientan», decía uno de ellos. ¿Por qué?El principal escollo como comentaban otros dos directivos, está en los sueldos, por lo que estarían a la espera de las nuevas retribuciones que se establezcan a partir de ahora –según lo acordado por el PPy Cs– conforme a los cargos análogos en el Gobierno de la nación.

Pero también habría otro tema, que añadía un tercero, y es que «no están claras las indemnizaciones mensuales por vivienda, ya que el PP y Cs han barajado prescindir de ellas, y eso para alguien que esté Sevilla, anda, pero para los que vayan de otras ciudades pues... eso».