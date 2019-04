La puesta en servicio del 'metrobus' reduce hasta en 20 minutos el trayecto al PTA La lanzadera de autobuses desde la última parada del metro hasta el PTA arrancó ayer. / Salvador Salas Los primeros pasajeros apoyan la lanzadera, pero reclaman que el metro llegue directamente hasta el recinto empresarial IGNACIO LILLO Málaga Martes, 23 abril 2019, 00:27

La lanzadera del 'metrobus' ya conecta la última estación en superficie del metro de Málaga (Andalucía Tech, en la ampliación del campus de Teatinos) mediante autobuses de la EMT hasta el PTA. El servicio se ha estrenado todavía con pocos viajeros, unos 200 entre la idea y la vuelta, lo que se explica tanto por el desconocimiento general de los potenciales usuarios como por el hecho de que muchos empleados todavía estaban de vacaciones.

Los primeros en probar el nuevo servicio combinado lo consideran una buena solución temporal, que les permitirá ganar minutos de sueño por las mañanas; pero insisten en que el metro debe llegar directamente al PTA lo antes posible. Ayer la lanzadera tardó entre 12 y 13 minutos en llegar desde la citada parada (aunque hoy previsiblemente subirá por la mayor afluencia de tráfico privado).

Entrada al PTA La primera conexión con el metro en Andalucía Tech será a las 7.01 y la última a las 9.44, con una frecuencia de 12 minutos. Por la tarde funcionará de 14.00 a 18.10, cada 12-15 minutos. Salida del PTA En el sentido contrario, la primera salida desde Severo Ochoa será a las 7.21, y la última a las 10.10 (cada 12); mientras que por la tarde lo hará de 14.20 a 18.30 (cada 12-15).

«He notado una mejoría en el tiempo de transporte, a ver si acabamos ya con este infierno que nos tiene a todos de cabeza», comenta Manuel Belmonte, informático de DXT. Hasta ahora, utilizaba el autobús de la línea 25, con el que tardaba entre 40 y 50 minutos, pero con el nuevo sistema espera poder acortar el tiempo de recorrido en 20 minutos. Con todo, a su juicio sería necesario que llegara directamente el suburbano, con lo que sería aún más rápido.

«Me parece una buena idea pero no es una solución definitiva, sino un parche, lo ideal sería que el metro llegara hasta el Parque, no sólo por los trabajadores que hay ya sino por las empresas nuevas; esto es media solución», añade Patricia, trabajadora de OP Plus, que se compromete a seguir usándolo si las primeras experiencias le dan un buen resultado.

«Es una buena iniciativa, un buen parche, pero habrá que ver si el servicio es lo suficientemente frecuente y el tiempo de trayecto se reduce, si es así será ventajoso, y sobre todo cuando haya atascos; animo a los usuarios a que por lo menos lo prueben», indica David Rodríguez, que trabaja en The Workshop. En su caso, emplea también el patinete eléctrico (que lleva consigo) para sus desplazamientos internos y hasta las paradas.

0,28 euros con elConsorcio

Otro aspecto importante, que ayer muchos viajeros todavía desconocían, es que el trasbordo tendrá un coste mínimo de 28 céntimos de euro (1,10 euros el trayecto completo, con los 82 céntimos de la tarifa del suburbano incluida) siempre que se utilice la tarjeta del Consorcio de Transporte. Algunos siguieron empleando ayer su abono de la EMT e incluso el pago del billete sencillo, que es la opción más cara.

Miguel Ruiz, gerente de la EMT, destaca que el primer día se cumplieron puntualmente los tiempos de paso, sin ruptura de la cadena, que es la clave para dar un servicio competitivo. Al tiempo, destaca que el ensayo que se hizo el año pasado también empezó en unos 200 pasajeros y una semana después ya eran 600.

El directivo reconoce que la verdadera prueba de fuego será hoy, con más tráfico y viajeros, ya que ayer todavía apenas había coches en el acceso al PTA. Y recuerda que se trata de una prueba extendida, hasta el 31 de julio, y la UMA va a hacer una encuesta a bordo. Todo ello con el objetivo de diseñar «el mejor 'metrobus' posible para que sea útil».

En la misma línea, el director del Parque Tecnológico, Felipe Romera, admite que el recinto estaba ayer medio vacío: «Habrá que dejar pasar al menos un mes para valorarlo en su justa medida, pero es una solución muy valiosa porque cada usuario del 'metrobus' es un coche menos». Romera considera que esta alternativa mejorará sensiblemente el transporte público para los trabajadores que viven en Carretera de Cádiz; y señala que quitar vehículos particulares es el principal reto. «Si son 200 personas las que lo usan son el mismo número de coches los que se quitan de la entrada al PTA».