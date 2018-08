Puerto de la Torre: Farolas rotas, suciedad y aceras en mal estado en el barrio de Salinas Suciedad en las calles. Vecinos denuncian el deterioro y el estado de abandono de una barriada ROCÍO SÁNCHEZ Málaga Jueves, 9 agosto 2018, 09:07

En el barrio de Salinas, perteneciente al Puerto de la Torre, las calles se encuentran muy deterioradas y el barrio ha entrado en estado de abandono, según recalcan numerosos vecinos de la zona que llevan denunciando durante años la situación. «En el barrio están los mismos postes de luz desde que nací, son los antiguos de madera con cables por fuera de una casa a otra, además las obras son tercermundistas», asegura una de las residentes en esta zona. Son muchos los afectados por la despreocupación del Ayuntamiento, que por ahora no ha tomado cartas en el asunto. Esta misma afectada alega que la limpieza por el barrio es prácticamente inexistente, por lo que es muy frecuente encontrar basura repartida y acumulada entre las aceras, que se ven obligados a recogerla los propios vecinos. Otro de los problemas dentro del barrio, como aseguran los afectados, es el mal estado del asfalto que puede llegar a provocar algún susto entre los conductores. «Han asfaltado las calles hace unos meses y las han dejado fatal, un asfaltado negro, mal hecho y sin aceras», argumenta esta vecina. Sin embargo, los residentes deben pagar un IBI elevado por ser casas unifamiliares las que se ubican dentro de la zona. «Hace falta más seriedad a la hora de hacer las cosas, estoy segura de que se han gastado mucho dinero en asfaltar y probablemente dentro de no demasiado tiempo tendrá agujeros ya que no se ha realizado bien», expresa otro afectado. Por otro lado, también cuentan con problemas en el alumbrado, ya que las farolas están colocadas muy dispersas, son pocas y antiguas y la mayoría de veces están fundidas por el paso de los años. «Por si fuera poco, muchas veces cortan el agua y no avisan jamás», relata la vecina del Puerto de la Torre. Mientras tanto, los ciudadanos tendrán que esperar una respuesta y tomar medidas propias para evitar que Salinas se convierta en un 'barrio fantasma' en el que no se pueda vivir.

Farolas antiguas.

Parque Clavero. Basura en un campo protegido

En la urbanización Parque Clavero, en un espacio protegido de la construcción y que además es hábitat de camaleones, la basura se esparce alrededor del mismo debido a que muchos jóvenes acuden para beber, quienes después se marchan sin recoger las botellas y sin tener en cuenta el daño que producen a la naturaleza y a los animales de este entorno. «La papelera está al lado, sin embargo la gente prefiere tirar las cosas en el suelo», expresa una de las ciudadanas afectada por la falta de civismo de muchos de los jóvenes que acuden hasta allí. «Hay que tener más sensibilidad teniendo en cuenta que además es una zona protegida», explicaba la afectada. Además, aunque no ocurre de forma diaria, sí que perjudica de forma bastante considerable el entorno. «Los contenedores se encuentran a cincuenta metros, es incomprensible», relata la perjudicada, quien además afirma que en esa zona no deberían producirse botellones.