Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona de la desembocadura del Guadalmedina donde irá la subestación eléctrica. M. FERNÁNDEZ. ARCHIVO

El Puerto de Málaga pone en marcha la subestación eléctrica para poder 'enchufar' los barcos

La falta de infraestructuras en la ciudad obliga a la Autoridad Portuaria a invertir 12 millones en un centro de distribución para sus instalaciones

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:27

Comenta

El Puerto de Málaga ha movido ficha ante la escasez generalizada de infraestructuras eléctricas en la provincia. La Autoridad Portuaria mantiene abierto hasta el próximo ... 12 de noviembre el plazo para que las empresas especializadas opten a la redacción, dirección facultativa y ejecución del proyecto de una gran subestación de distribución. Una vez que se adjudique, lo que está previsto para principios del año que viene, serán 25 meses de obra, a lo que habrá que añadir la legalización y conexión. Por tanto, la previsión es que esta infraestructura estará operativa en el horizonte de 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  3. 3 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  4. 4 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  5. 5 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  6. 6 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  7. 7 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  8. 8 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  9. 9 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  10. 10 Protección de Datos obliga a que se respete el derecho de acceso de una madre que pidió ver los exámenes de su hija de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Puerto de Málaga pone en marcha la subestación eléctrica para poder 'enchufar' los barcos

El Puerto de Málaga pone en marcha la subestación eléctrica para poder &#039;enchufar&#039; los barcos