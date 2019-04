El Puerto ordena desmantelar la noria porque afecta al proyecto de Muelle de Heredia La noria lleva dos meses parada, tras el fin de la última licencia. / Francis Silva. archivo Ofrece instalar otra con un nuevo diseño en el Palmeral, aunque esta ubicación todavía no tiene el visto bueno del Ayuntamiento IGNACIO LILLO Málaga Martes, 23 abril 2019, 00:53

La noria del Puerto, que se ha convertido en sus casi cuatro años de vida en un icono visual de la ciudad, tendrá que ser desmantelada en las próximas semanas. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria, que se celebrará mañana, tiene previsto aprobar una propuesta de rechazo a la solicitud de concesión en su ubicación actual, donde interfiere con el próximo concurso para promover edificios para oficinas a lo largo del Muelle de Heredia. Se trata de un proyecto estrella del nuevo equipo al frente de esta institución, que lo pretende lanzar antes de que termine 2019. De ahí la premura por despejar el camino.

El presidente portuario, Carlos Rubio, explica que la modificación técnica para retranquear las patas es muy costosa para medio año de actividad, que es lo que se estima que tardará en abrirse la licitación. Esta actuación sería obligatoria para evitar que la estructura interfiera con la zona de viario interior, conforme manda la Deup (la normativa urbanística del Puerto) y un reciente informe de la Abogacía del Estado.

«La posibilidad de retranquearla para solo seis meses no tiene ni pies ni cabeza, es mucha inversión para poco tiempo», comenta. A cambio, Rubio ofrece a la promotora de la atracción que presente un nuevo proyecto en otra zona donde sea asumible por parte del Ayuntamiento y del Puerto. «Pero no podemos condicionar un proyecto tan importante como la remodelación de Muelle de Heredia por el plazo de otra concesión», advierte.

Por ello, Rubio afirma que la única opción que está sobre la mesa es que sus propietarios desmonten la actual y planteen otra estructura con un nuevo diseño en esta otra ubicación. «Desde nuestro punto de vista el sitio idóneo es el Palmeral, pero tiene que ser una noria adecuada, esta no vale», concreta. Preguntado sobre las reticencias iniciales del alcalde, Francisco de la Torre, a que se instalara en la entrada al muelle 2, comenta: «Esta no, pero una con un diseño mucho más estilizado, con unos brazos más finos, que no tenga tanta expansión lateral y unos tirantes de acero, ese es otro tema; el alcalde podría aceptarlo si se le plantea una cosa bien hecha».

Sin garantías

Santi Sardá, responsable de la empresa Mederyt, promotora del mirador, se muestra muy sorprendido por la decisión y critica que en la reunión de ayer, en la que se le comunicó, se le dio como alternativa el Palmeral –que fue el primer sitio que se barajó cuando desembarcaron en Málaga– pero «sin ninguna garantía más que el deseo de hacerlo allí». «Nos dicen que nos vallamos de donde estamos con todos los informes positivos, y a cambio nos dan un sitio que no está consensuado con la ciudad, esta es nuestra sorpresa».

El empresario hizo un llamamiento a los consejeros del Puerto, para que «deliberen, pidan toda la información existente y tomen una decisión lógica al esfuerzo que se ha hecho y a lo que Málaga pretende tener como símbolo. No vemos que la solución aportada sea razonable en relación al papel del mirador en la ciudad». De lo contrario, admite que lo único que les quedará será desmontarla, y recuerda que ya lleva casi dos meses parada, a la espera de una decisión que inicialmente se inclinaba por permitir al menos un año más de explotación, tras modificar su estructura para no afectar a la Deup. Sardá cree que sería factible permanecer con una concesión en precario durante al menos un año, hasta que se concrete la licitación de las oficinas.

«Estamos en una posición de indefensión, con la máquina parada, los obreros en la calle y sin negocio», se lamenta, y anuncia que ya han puesto en conocimiento del Ayuntamiento –que ha sido hasta ahora favorable a su permanencia– esta situación y están a la espera de una respuesta. Además, la empresa está estudiando otras posibles acciones.