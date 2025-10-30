Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El PSOE y Con Málaga votan en contra de la mejora de la potencia eléctrica para abordar grandes proyectos en Málaga

La concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, pide amplitud de miras a la bancada de la izquierda y habla de «un cuello de botella que impide el progreso, negocios, infraestructuras e industria»

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:29

En el debate en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, tanto el PSOE como Con Málaga (coalición de Podemos e IU), estuvieron bastante tibios y ... desviaron la cuestión a épocas pasadas de la Red Eléctrica del país, pero no parecía que finalmente fuesen capaces de votar en contra de que se aumentara la potencia eléctrica en Málaga para nuevos desarrollos en la ciudad, que era una de las dos mociones urgentes del PP. Parecía que los grupos de la izquierda iban a acabar como en la anterior moción popular que se había debatido, que pedía la mejora de la red de Cercanías en Málaga: votando a favor de Con Málaga y absteniéndose el PSOE.

