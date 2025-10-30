El PSOE y Con Málaga votan en contra de la mejora de la potencia eléctrica para abordar grandes proyectos en Málaga

En el debate en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, tanto el PSOE como Con Málaga (coalición de Podemos e IU), estuvieron bastante tibios y ... desviaron la cuestión a épocas pasadas de la Red Eléctrica del país, pero no parecía que finalmente fuesen capaces de votar en contra de que se aumentara la potencia eléctrica en Málaga para nuevos desarrollos en la ciudad, que era una de las dos mociones urgentes del PP. Parecía que los grupos de la izquierda iban a acabar como en la anterior moción popular que se había debatido, que pedía la mejora de la red de Cercanías en Málaga: votando a favor de Con Málaga y absteniéndose el PSOE.

La concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, criticaba con dureza que en Málaga no se pudieran otorgar nuevas potencias superiores a 5 megavatios porque la red no podría absorberlos, «y mientras el Gobierno central mira para otro lado, a pesar del crecimiento extraordinario de nuestra provincia en materia de digitalización; el problema no es técnico es político», que subrayó, añadiendo que España sólo dedicaba el 0,2% del PIB en la mejora de la red eléctrica, mientras que otros países como Alemania o Francia dedicaban un 0,4%. «No hay potencia suficiente para Málaga, y todo es consecuencia de un Gobierno central incapaz de gestionar la Red Eléctrica», puntualizó la concejala popular.

De esta forma, el PP pedía que se estableciese un nuevo modelo en inversiones de redes de transporte y distribución eléctrica que garantizase que España no perdiese competitividad respecto a países de su entorno y se eliminaran las trabas que el sistema actual impone al crecimiento económico, la generación de riqueza, de empleo y la transición ecológica. También pedían los populares que se estudiase para esta mejora la posibilidad de utilizar financiación europea y que no recayesen en la factura eléctrica de los hogares. Estos acuerdos contaron con los votos de la derecha, PP y Vox, que sumaron 19 frente a los 12 del PSOE y Con Málaga en contra, lo que resultó llamativo. El portavoz de Vox, Nico Sguiglia, intentó hacer una enmienda para que la modificación de la red no repercutiera en la factura a los ciudadanos y que se hiciera con fondos europeos, que Izquierdo no le aceptó porque, como indicó, ya se expresaba en los propios acuerdos de la moción popular.

Intervenciones de la oposición

El concejal socialista Mariano Ruiz Araujo no profundizó en la necesidad de la ciudad de mejorar la potencia eléctrica para realizar nuevos desarrollos, y puntualizó, sin embargo, que el PP ya había encontrado la «nueva rotonda» (refiriéndose al proyecto del Mundial 2026 fallido) para no hacer el nuevo hospital, añadiendo que el equipo de gobierno del PP debía pedirle a Moreno Bonilla que priorice los 250 nudos de acceso a la red en Málaga. «Muestran la medalla del superávit en las dos administraciones (Junta y Ayuntamiento) porque no ejecutan los proyectos», indicó.

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, le echó la culpa del tope legal eléctrico a Mariano Rajoy y al ministro de la época Soria, «el decreto lo firman ellos, y de ahí vienen las actuales limitaciones», e indicó que recientemente el PSOE y Podemos habían subido los límites a 0,2% del PIB, y criticó que dejaran el sector estratégico de la energía en manos del Gobierno italiano (Enel tiene el 70% de Endesa).

Por último, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, fue muy crítico con la falta de recursos eléctricos, con el apagón de este año, las inversiones insuficientes en la red eléctrica y «las inversiones insuficientes para paliarlos» mientras que la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, que ya había calentado motores, argumentó que el consejo de administración de Red Eléctrica está lleno de políticos «que son sus compañeros», como le dijo a la bancada de la izquierda, y acabó diciendo que se necesitaba competitividad y crecimiento para toda España «porque hay un cuello de botella que impide el progreso, negocios, infraestructuras e industria».