PSOE y Con Málaga exigen más carriles bici en Málaga, aunque VOX se desmarca

Entre los grupos de la oposición municipal en el Ayuntamiento de Málaga no hay unanimidad sobre la necesidad de mejorar la red de carriles bici ... de la ciudad. Una cuestión que es prioritaria para los grupos de izquierda: PSOE y Con Málaga (la confluencia de IU y Podemos). Pero que no para el de derechas: VOX.

El concejal socialista responsable de Movilidad, Jorge Quero, asegura que Málaga está en la cola en inversiones y puesta en marcha de una red ciclista intercontectada. A su juicio, los únicos avances en este sentido se han producido gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, que aporta 40 millones de euros para infraestructuras sostenibles.

«Vamos tarde, no apostamos por una movilidad sostenible y alternativa al coche privado, y los atascos son en parte por falta de alternativas» Jorge Quero Concejal de Movilidad del PSOE

«Vamos tarde, no apostamos por una movilidad sostenible y alternativa al coche privado, y los atascos son en parte por falta de alternativas», advierte el edil. «La gente ha dejado de usar los carriles 30 porque siente peligro, a mí mismo me da miedo ir con mi hijo», advierte, y añade que el que había en Carlos Haya lo han quitado, sin buscar alternativas».

Falta de voluntad política

Toni Morillas, coportavoz de Con Málaga (la confluencia de IU-Podemos) denuncia «la grave falta de voluntad política del equipo de gobierno del PP y la poca sensibilidad del alcalde para garantizar una movilidad sostenible real en la ciudad». «La noticia de que Málaga es la gran ciudad de España con menos kilómetros de carril bici por habitante confirma el retroceso de la capital desde hace años, y evidencia la ausencia de una planificación seria en materia ciclista».

La situación es profundamente preocupante: Una red ciclista fragmentada, mal diseñada, insegura, con puntos negros, con interrupciones y con escasa señalización» Toni Morillas Coportavoz de Con Málaga

Morillas subraya que las quejas de los colectivos ciclistas reflejan una situación «profundamente preocupante»: «Una red ciclista fragmentada, mal diseñada, insegura, con puntos negros, con interrupciones y con escasa señalización». Al respecto, critica la incapacidad del PP para entender que el futuro de la ciudad pasa por transformar el modelo de movilidad, «no por renunciar a él como ha dicho el alcalde».

Con Málaga exige la creación de una red de carriles bici seguros, segregados, interconectados y distribuidos por toda la ciudad, que permita a la ciudadanía adoptar la bicicleta como un medio de transporte. Asimismo, reclama recuperar un sistema público de bicicletas y desarrollar un modelo que no enfrente a ciclistas y peatones, sino que garantice los derechos de todos. «Para nosotros, la bicicleta es parte central del futuro y no dejaremos de pelear por ello».

VOX no es partidario

La visión de VOX acerca de estas infraestructuras es opuesta. Su portavoz municipal, Antonio Alcázar, aunque es partidario de que se utilicen todos los medios de foma adecuada, considera que Málaga es «una ciudad complicada para desplazarse en bici». Al respecto, esgrime la difícil orografia, las temperaturas extremas y una población cada vez más envejecida.

«La gente no va a ir al PTA o a la Universidad desde El Palo en bici, por mucho que quieran los partidos de izquierda» Antonio Alcázar Potavoz de VOX

«Me parece bien que se use pero veo a muy poca gente en los carriles bici; no estamos de acuerdo con que se trate de imponer este medio porque hay otras alternativas mejores, como metro, autobuses y Cercanías», afirma, y añade: «La gente no va a ir al PTA o a la Universidad desde El Palo en bici, por mucho que quieran los partidos de izquierda».

«No es lo más adecuado en cuanto a inversiones en transporte, que tienen que ir por otro lado, no es fundamental ni prioritario. La ciudad necesita un plan estratégico de movilidad, tenemos muchos problemas por la falta de infraestructuras».