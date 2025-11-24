Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los concejales socialistas, con el portavoz Dani Pérez, en el centro, en la parada de autobús que hay delante del Ayuntamiento tras la rueda de prensa. P. R. Q.
La Casona del Parque

PSOE y Con Málaga apoyan la convocatoria de huelga de la EMT el 28 y el 29 y llevan sus reivindicaciones al pleno

Este lunes no ha habido acuerdo en el SERCLA y los conductores tienen las miras puestas en el consejo de administración de este miércoles. Parece que se acercan posturas y la EMT informa de que hay un plan para comprar 131 autobuses en 4 años, una reivindicación de la plantilla

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:14

El conflicto laboral en la EMT sigue abierto. Esta lunes en la reunión del comité de empresa y los directivos en el Sistema Extrajudicial de ... Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) ha terminado con «desavenencias», como ha podido saber este periódico de fuentes sindicales. No obstante, la plantilla está a la espera a que se produzca la reunión del consejo de administración de la EMT de este miércoles con el objetivo de que pudiera darse un vuelco al conflicto laboral y que el gerente de la EMT, Miguel Ruiz, y la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, incorporasen sus peticiones a la política de mejora de la empresa.

