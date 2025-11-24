PSOE y Con Málaga apoyan la convocatoria de huelga de la EMT el 28 y el 29 y llevan sus reivindicaciones al pleno

El conflicto laboral en la EMT sigue abierto. Esta lunes en la reunión del comité de empresa y los directivos en el Sistema Extrajudicial de ... Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) ha terminado con «desavenencias», como ha podido saber este periódico de fuentes sindicales. No obstante, la plantilla está a la espera a que se produzca la reunión del consejo de administración de la EMT de este miércoles con el objetivo de que pudiera darse un vuelco al conflicto laboral y que el gerente de la EMT, Miguel Ruiz, y la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, incorporasen sus peticiones a la política de mejora de la empresa.

Por ahora se está trabajando con seriedad la mejora de los horarios de los conductores, y la EMT ya ha informado este lunes de un plan cuatrianual con una inversión de 65 millones de euros para adquirir un total de 131 autobuses hasta 2029, dos reivindicaciones claves de la plantilla, ya que los trabajadores de la empresa municipal de autobuses no quieren, para asombro de todos, una subida de sueldo, como se viene exigiendo en la mayoría de las reclamaciones laborales. En concreto, el consejo de administración de la EMT va a aprobar el próximo miércoles las cuentas para el próximo año, entre las que se incluyen, entre otras partidas, inversiones por valor de 10,5 millones de euros, de los que 5,7 se destinarán a la compra de 12 nuevos autobuses híbridos articulados de 18 metros, como indica el Ayuntamiento de Málaga. El objetivo es la renovación de la flota de la EMT con vehículos sostenibles y menos contaminantes.

La oposición de izquierdas del Ayuntamiento del Málaga, PSOE y Con Málaga, presentaban este lunes en rueda de prensa sus mociones al pleno de este jueves, en donde dejan claro su apoyo taxativo a los trabajadores de la EMT y exigen, al igual que estos empleados, que se mejore el servicio con la modernización de la flota, se contraten más conductores y se mejore la distribución de las frecuencias para que se pueda una prestación del servicio de calidad,

«Es histórico que vaya a haber una huelga, que está fechada para este viernes 28 y sábado 29, y que los que protestan no quieran un incremento salarial», que explicaba el concejal socialista Jorge Quero en una rueda de prensa que daba junto a su portavoz, Dani Pérez.

El portavoz socialista afirmaba que el problema de la movilidad en Málaga se ha sobredimensionado, y que ya no hay atascos tan sólo a las entrada de los colegios ni de los trabajos, que hay puntos negros de la ciudad donde el tráfico es muy denso y que el Ayuntamiento de Málaga está obligado a crear una mesa de trabajo de movilidad que sea realista por que «el equipo de gobierno del PP mira para otro lado, y que hay que favorecer el transporte público», dando cuenta de que 50 millones de viajeros utilizan la EMT al año.

«El comité de empresa de la EMT reclama una mejora de las condiciones laborales, y medidas que son necesarias como vehículos adaptados, y la semana pasada se presentaron vehículos nuevos, pero son insuficientes, en Málaga hay autobuses de más de 20 años prestando servicio, que tienen problemas de averías y son altamente contaminantes», indicó.

En cuanto a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entra en funcionamiento el próximo domingo 30 de noviembre, Pérez subrayó que es esencial que haya aparcamientos disuasorios para que la nueva acción tenga sentido, así como que se aumenten las líneas del metro, ya que la línea 2, que se alargará hasta 2 hasta el Hospital Civil, y que está actualmente en obras es «insuficiente» según Dani Pérez, que considera que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «engañó a los malagueños hace 7 años cuando dijo que el metro llegaría en dos años hasta el PTA y Campanillas», indicando que hace falta «solucionar el problema de colapso de la ciudad, por lo que Málaga necesita ya un plan integral de movilidad», asuntos que se reflejan en la iniciativa que se debatirá este jueves en el pleno de la ciudad del mes de noviembre.

Ampliar David Arrabalí, Toni Morillas y José Miguel Carrasco, delante del Ayuntamiento de Málaga durante la rueda de prensa. P. R. Q.

Los autobuses turísticos, también tienen horas de huelga

La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, también mostró su apoyo a las mejoras que exigen los trabajadores de la EMT, y junto al representante sindical de la UGT en el bus turístico City Sighteeing, José Miguel Carrasco, indicaron que en la actualidad «hay incumplimiento del convenio colectivo», lo que supone una merma de los derechos de los trabajadores, «que son víctimas de un abuso laboral». Morillas subrayó que, además, en el pliego se indica que los autobuses no pueden tener una antigüedad mayor de los 6 años, y que en la actualidad están en servicio vehículos de hasta 25 años.

La líder de IU también criticó la situación de la movilidad que «es insostenible» y que los autobuses urbanos van repletos, y la gente se desplaza en ellos «incómoda», al tiempo que indicó que la alta demanda de las líneas 3,21,1 y 7 está provocando jornadas laborales con horarios imposibles, «estrés y ansiedad a los trabajadores». En este caso, también indicó que hay autobuses de la EMT con 25 años de antigüedad, que provocan retrasos continuados, y que haya un mal servicio al tiempo que indicó que, pese a todo, el equipo de gobierno del PP se ha atrevido a subir el billete de 1,40 a 1,50 euros y «amenaza con retirar la gratuidad del transporte a los menores de 14 años».

Por eso, en la iniciativa que la coalición de IU y Podemos presentan al pleno, Morillas indica que muestran con claridad su apoyo a ambas plantillas, la de la EMT y del bus turístico, indicando que «estamos a unos días de que se ejecute la convocatoria de huelga, al inicio del alumbrado de Navidad». Exigió que la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, se reúna con los trabajadores del bus turístico y conozca de primera mano sus reivindicaciones, así como que haya un diálogo fluido también con los trabajadores de la EMT.

Para la empresa municipal de autobuses exigió que haya un plan de refuerzo y renovación de autobuses, ya que de los 291 autobuses que tiene la EMT, dos son de más de 25 años, 45 tienen más de 20, 21 tienen un total de 20 años de antigüedad y 118, 15 años, «la flota es antiquísima, y tiene permanentes averías» indicando que el Ayuntamiento de Málaga tiene ante sí un reto en materia de movilidad, que implica que el transporte público sea eficiente.