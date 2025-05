El PSOE activa el modo electoral: «Hoy comienza el cambio en Málaga»

El PSOE malagueño se pone el traje de faena tras concluir el proceso interno para la renovación de cargos. «Hoy comienza el cambio en Málaga ... y en Andalucía» advierte el secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario, Josele Aguilar, momentos antes de hacerse la foto de familia con los líderes respaldados en las 82 asambleas municipales y de distrito ante el faro del parque de Huelin.

Aguilar explica que «se ha renovado el 42% de los liderazgos de cada una de estas agrupaciones» y que ahora «toca salir a la calle y dar solución a cada uno de los problemas que planteen los malagueños». Un mensaje que ha trasladado en el encuentro mantenido con los secretarios generales de sus agrupaciones municipales y de distrito tras finalizar con éxito el proceso de renovación de los órganos de dirección.

Tras insistir en la finalización de este proceso orgánico de renovación del órgano interno, adelanta que «ya estamos aquí, en la calle, nuevamente dispuestos a ganar la confianza de la ciudadanía malagueña». Y recalca que «el cambio ha empezado en Andalucía, de la mano de María Jesús Montero, y también en Málaga, de la mano de este conjunto de compañeros y compañeras que conformamos el Partido Socialista en la provincia».

Aguilar se muestra convencido de que «vamos a volver a ganar la confianza de los ciudadanos y a conseguir, en primera instancia, que María Jesús Montero sea la presidenta de la Junta de Andalucía y, luego, a recuperar el conjunto de ayuntamientos en toda la provincia para volver a ser la fuerza mayoritaria de todos».

Poco antes de esta comparecencia, el PSOE, en este caso el grupo municipal de Málaga, ya daba muestras de ese estar en la calle con los problemas de los vecinos denunciando el «incumplimiento del acuerdo» al que llegó el Ayuntamiento de Málaga con los vecinos y comerciantes de Huelin antes de comenzar con las obras de renaturalización de la barriada. «Las obras han empezado de golpe, sin tener en cuenta las necesidades de los residentes ni de los puestos del Mercado. Esto está provocando un gran perjuicio, ya que se está perdiendo los aparcamientos sin darle a los vecinos y comerciantes una solución inmediata. Es inadmisible que el equipo de gobierno del Partido Popular no haya previsto medidas para facilitar el acceso y el estacionamiento durante estas obras», critica la viceportavoz socialista Begoña Medina.

Además, la también responsable del distrito Carretera de Cádiz en el PSOE exige «transparencia» en todo el proceso y señala que «queremos saber cuántos aparcamientos se están perdiendo y por qué no se han habilitado alternativas. La falta de información a los vecinos está agravando esta situación y el descontento vecinal es generalizado, esto no puede seguir así». Medina denuncia «la falta de personal en las obras porque estamos viendo que hay muchas calles cortadas, pero sin personal que trabaje en ellas y eso es un sin sentido. Esta falta de planificación lo que sí va a provocar es que los negocios tengan unas pérdidas enormes y la culpa será de Francisco de la Torre, que no pone remedio».