Proyectos de vida cada vez más tardíos: el 59% de los demandantes de VPO en Málaga tienen más de 35 años

Las dificultades para encontrar una vivienda asequible en Málaga y la escasez de nuevos proyectos de VPO experimentada en los últimos años están haciendo envecejer ... a los demandantes de vivienda protegida en la capital, que ven como pasan los años sin poder acceder a uno de estos pisos. Según los últimos datos sobre el registro de demandantes de VPO ofrecidos por el equipo de gobierno en el Ayuntamiento en una respuesta al grupo municipal de Con Málaga, casi el 54% de los solicitantes de un piso protegido tienen entre 35 y 65 años y suman un total de 18.577 personas.

Por su parte, los menores de 35 años (14.086) suponen el 41% de los demandantes; y los mayores de 65 años (1.804) representan el 5%, aproximadamente. En total, según los datos facilitados por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), están inscritos en el registro de demandantes de VPO un total de 34.466 personas, una cantidad sensiblemente superior a la ofrecida en años anteriores, cuando rondaba los veinte mil apuntados.

En cuanto a la demanda por número de dormitorios, la opción más solicitada es la de dos dormitorios, que supone un total de 19.390 peticiones, que representan el 56% del total. Le sigue la aspiración de contar con un piso protegido de tres dormitorios (13.143 peticiones, que suponen el 38% del total), las solicitudes para un piso de más de tres dormitorios (1.408, un 4% del total) y las de un dormitorio (525, un 1,5% del total de demandas registradas).

Contraste de cifras

Estos datos contrastan con los que fueron ofrecidos por el equipo de gobierno municipal el pasado mes de febrero, en los que coincidía el total de aspirantes (34.466), pero no las peticiones por número de dormitorios. Entonces se apuntó que las solicitudes de pisos protegidos de un solo dormitorio ascendían a 20.769, por lo que suponían el 60% del total. No obstante, según han aclarado a SUR fuentes del IMV esas 20.769 inscripciones corresponden a formularios firmados por una sola persona, por lo que, en teoría únicamente necesitarían un dormitorio. «Sin embargo, vemos que la demanda real de un dormitorio es de algo más de medio millar de peticiones. Esto significa que lo que hacen muchas parejas o unidades familiares es que cada uno de sus miembros presenta una petición en solitario para que, al sumar más solicitudes, tengan más opciones de que les toque una VPO por sorteo», han apuntado, por lo que consideran que la cifra total de 34.466 no se corresponde con la demanda real de hogares.

No obstante, ante estos datos, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha mostrado su preocupación porque reflejan «un tapón en el acceso a la vivienda protegida en Málaga». «Esta situación, además de la precariedad de las personas jóvenes para emanciparse, hace que la mayoría de los casi 35.000 solicitantes de VPO del registro del IMV sean mayores de 35 años e incluso hay un porcentaje de mayores de 65 años que todavía no han accedido a una VPO», ha remarcado Morillas. «Hay que cambiar radicalmente el enfoque y promover más vivienda asequible de menos de 200.000 euros y sobre todo multiplicar por diez con miles de viviendas más el parque de pisos en régimen de alquiler», ha insistido.