Proyectos de Málaga copan los premios Ingenio de los ingenieros técnicos de Telecomunicación

El Colegio Oficial y la Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos Telecomunicación de Andalucía ha vuelto a hacer de Málaga la sede del evento más ... importante de esta organización profesional, los premios Ingenio, que cada año suponen un reconocimiento que pone en valor a instituciones y empresas que destacan por proyectos innovadores en cuanto a la tecnología y el compromiso social. Y de Málaga son varios de los proyectos que han resultado ganadores en esta edición.

En el acto, celebrado en el Gran Hotel Miramar de la capital, se dieron cita el alcalde, Francisco de la Torre; la vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación, Antonia Ledesma; el gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez; el decano nacional, Luis Miguel Chapinal; el decano andaluz, Pedro Córdoba y el presidente de la Asociación, Antonio Rodas, entre otras autoridades.

La Caixa, premio social

Así, el premio a la Mejor Iniciativa Digital Social ha sido para la Fundación la Caixa, un galardón con el que estos profesionales destacan «su modelo de colaboración público-privada, su visión transformadora y su contribución al desarrollo de iniciativas que integran la tecnología con propósito social». La organización destaca que es un referente en la promoción de una innovación social digital inclusiva, que fortalece la cohesión territorial y el progreso de la sociedad malagueña, desde la convocatoria de innovación social digital de la Noria de Diputación de Málaga. Marc Simón, subdirector general de la Fundación la Caixa recogió la estatuilla en nombre de la institución.

Vodafone, mejor proyecto empresarial

También a Málaga fue a parar el premio al Mejor Proyecto Empresarial, concedido este año al centro Vodafone Innovation Hub de Málaga. «Este galardón distingue su extraordinario impacto en la economía andaluza, su impulso constante a la innovación aplicada y su apuesta por retener y potenciar el talento tecnológico de nuestra tierra. Jesús Manuel Amores, director de este centro, recibió el premio.

Innova IRV, impulso a la innovación

El tercer proyecto con base en la capital de la Costa del Sol que ha sido reconocido fue la fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación, Innova IRV, que recibió el premio Impulso a la Innovación, «por su papel estratégico como primer nodo de una red nacional de polos de innovación orientada a reforzar la capacidad tecnológica e industrial de nuestro país». Recogió el premio Eduardo Valencia, director general de la institución.

Otros premiados

Por otra parte, el reconocimiento a la Mejor Iniciativa Pública fue para la Red Digital de Emergencias de la Junta de Andalucía, «por su carácter ejemplar e innovador, por su capacidad para integrar tecnología avanzada en la gestión de emergencias y por su impacto directo en la seguridad y protección de la ciudadanía». David Gil, secretario general de Interior de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta agradeció la condecoración en nombre del Gobierno andaluz.

Por su parte, en la modalidad de Ciudad Inteligente ha ido a parar al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, «por liderar, a través de Smart City Jerez, una transformación urbana basada en la participación ciudadana, la innovación y la mejora de la calidad de vida, convirtiéndose en un modelo ejemplar en la aplicación de la tecnología como palanca de transformación social y motor de desarrollo local». Para recogerlo, acudió a Málaga José Ignacio Martínez, teniente de alcalde del Ayuntamiento Jerezano.