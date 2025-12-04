Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foto de familia de los premiados con el alcalde y los responsables colegiales. SUR

Proyectos de Málaga copan los premios Ingenio de los ingenieros técnicos de Telecomunicación

Los galardones andaluces reconocen iniciativas con sede en la provincia de la fundación la Caixa, Vodafone e Innova IRV, entre otras

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:28

El Colegio Oficial y la Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos Telecomunicación de Andalucía ha vuelto a hacer de Málaga la sede del evento más ... importante de esta organización profesional, los premios Ingenio, que cada año suponen un reconocimiento que pone en valor a instituciones y empresas que destacan por proyectos innovadores en cuanto a la tecnología y el compromiso social. Y de Málaga son varios de los proyectos que han resultado ganadores en esta edición.

