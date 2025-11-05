El proyecto del tercer hospital de Málaga ya tiene garantizada la potencia eléctrica necesaria

El tercer hospital de Málaga ya tiene garantizada la potencia eléctrica necesaria para la viabilidad del proyecto. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge ... Paradela, ha informado este miércoles de que las gestiones realizadas en las últimas semanas por la Junta han conseguido superar el bloqueo de la situación, que ponía en riesgo el desarrollo del proyecto.

Fue el propio Paradela quien el pasado 27 de octubre advirtió en Málaga de que ni el tercer hospital ni la ampliación del aeropuerto, los dos grandes proyectos de infraestructuras pendientes en la provincia, ni los desarrollos previstos en el puerto de la capital tenían garantizada aún la potencia eléctrica.

Al tratarse de proyectos nuevos que aún no habían iniciado la tramitación y que por tanto no tenían potencia asignada, su viabilidad estaba en duda, teniendo en cuenta el preocupante panorama de Málaga, provincia en la que el 100% de las redes eléctricas están actualmente ocupadas.

Solución

«Hemos seguido trabajando y la potencia necesaria para el tercer hospital de Málaga está solucionada, está resuelta», explicó el consejero, que apuntó que se ha alcanzado la solución de los problemas administrativos y las autorizaciones pendientes, por lo que el tercer hospital tiene la potencia asegurada.

La situación de las otras dos infraestructuras, la ampliación del aeropuerto y el puerto, el consejero recordó que se trata de competencias estatales, por lo que es el Gobierno de España el que tiene que reclamar la potencia eléctrica necesaria.

Paradela explicó que la mayor parte de los grandes proyectos que se conocen tienen la potencia reservada que garantiza su viabilidad, pero advirtió de que Andalucía, y en especial Málaga, tienen un problema de potencia eléctrica no en el corto plazo, sino en el medo plazo. «No para hoy ni para mañana, pero sí para pasado mañana», advirtió.