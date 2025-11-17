Protestas vecinales y obras a contrarreloj en Huelin: este es el motivo

Dice el refrán que 'las prisas no son buenas consejeras', y eso es lo que está sucediendo en las obras que realiza el Ayuntamiento de ... Málaga desde el pasado mes de mayo en el barrio de Huelin con el objetivo de ganar en zonas peatonales y reducir los niveles de tráfico de este ámbito de la capital. Cambios del proyecto sobre la marcha y protestas vecinales constantes están marcando el desarrollo de unos trabajos que, para no perder una importante subvención prevista de fondos europeos, tienen que estar listos antes de finales de año, por lo que apenas si les quedan un mes de duración.

La operación urbanística denominada «renaturalización urbana» de la barriada de Huelin ha vuelto a ser objeto de debate este lunes en el marco de la comisión plenaria de Urbanismo, a raíz de una moción de la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, para poner de relieve las deficiencias en la ejecución de las obras y exigir su revisión integral.

El presidente de la Asociación de Vecinos Torrijos, Francisco Moya, ha sido claro al señalar que se les mostró un proyecto que no es el que se está ejecutando. «Ha habido falta de transparencia, de diálogo en los cambios sobre el proyecto y falta de seguridad en las obras», ha denunciado este veterano representante vecinal, quien ha criticado que se haya restado espacio peatonal en las aceras de la calle Princesa para habilitar plazas de aparcamiento en batería. Asimismo, ha señalado que el resultado de las obras en las calles Infantes y Emilio de la Cerda no es el esperado, y que se han reducido aceras en la calle Mendoza.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha admitido las quejas de los vecinos. «Invertir siete millones de euros en un periodo de tiempo tan corto para evitar una posible pérdida de la subvención europea (casi cinco millones) está generando molestias por las que pido disculpas y que reconozco», ha señalado la edil, quien se ha comprometido a mantener una próxima reunión con el representante de este colectivo vecinal.

Modificación del proyecto

Casero ha reconocido que se ha tramitado una modificación del proyecto inicial, sin coste alguno adicional por parte de las constructoras Guamar y Verosa, que ejecutan las obras, por cambios en las luminarias y defectos en el diseño inicial de las nuevas aceras. Y es que, como han venido denunciando los vecinos, no dejaban los espacios de giro suficientes para las maniobras de vehículos de servicios públicos como los de recogida de basuras y los del Cuerpo de Bomberos.

«A la obra le queda un mes aproximadamente», ha manifestado la edil de Urbanismo. Una afirmación que contrasta con el estado actual de los trabajos en espacios como la confluencia de la calle Góngora con Ayala, donde aún se aprecia la demolición de las aceras existentes. Así, las constructoras siguen a contrarreloj para llegar a tiempo al plazo pactado con el Gobierno central (antes de final de año) para que llegue una ayuda europea de casi cinco millones de euros.

Por su parte, los vecinos, que han convocado una concentración para este viernes, siguen criticando la ejecución y el resultado de unos trabajos que no terminan de convencerles y que, finalmente, implicarán una leve reducción de plazas de aparcamiento en superficie, si bien inicialmente se anunció por parte del Consistorio que eso no sucedería. Carmen Casero ha cifrado en nueve las plazas que se perderán en el cómputo total (se pasa de 730 a 721), y ha apuntado la posibilidad de adquirir un suelo de propiedad privada para habilitar 36 plazas nuevas.

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que «las obras nada tienen que ver con el proyecto que se iba a poner allí en marcha». «Se suponía que era para que Huelin fuera más verde y vemos más hormigón», ha afirmado. Por su parte, el concejal socialista Jorge Quero ha denunciado «la mala planificación» del proyecto y las «rectificaciones constantes» que demuestran comerciantes y vecinos. «No se puede 'renaturalizar' un barrio destrozando su vida cotidiana», ha concluido.

En el debate también ha intervenido una portavoz de la asociación de vecinos de La Princesa para reclamar la construcción de un aparcamiento para residentes que ha proyectado el Ayuntamiento. La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha explicado que todavía no se ha registrado demanda suficiente de interesados para poder financiar las obras de este 'parking', cuyas plazas tendrían un coste de unos 30.000 euros.