Trabajos en la calle Góngora, en la esquina con Ayala, este lunes. Sur

Protestas vecinales y obras a contrarreloj en Huelin: este es el motivo

El Ayuntamiento admite cambios sobre la marcha por fallos en el diseño de las aceras y la pérdida de una decena de plazas de aparcamiento en total

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:27

Dice el refrán que 'las prisas no son buenas consejeras', y eso es lo que está sucediendo en las obras que realiza el Ayuntamiento de ... Málaga desde el pasado mes de mayo en el barrio de Huelin con el objetivo de ganar en zonas peatonales y reducir los niveles de tráfico de este ámbito de la capital. Cambios del proyecto sobre la marcha y protestas vecinales constantes están marcando el desarrollo de unos trabajos que, para no perder una importante subvención prevista de fondos europeos, tienen que estar listos antes de finales de año, por lo que apenas si les quedan un mes de duración.

