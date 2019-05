Proponen ideas para mejorar el tráfico en Cerrado de Calderón Retenciones en la conexión de Cerrado de Calderón con la autovía. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Viernes, 24 mayo 2019, 10:22

Vecinos de Cerrado de Calderón se dirigen al periódico para mostrar sus quejas por diversos problemas de circulación que se producen en aquella zona y para los que proponen unas ideas que pueden mejorar la situación.

Una de las cuestiones planteadas se refiere a los frecuentes atascos que se producen por las mañanas en la conexión de la urbanización con la autovía. «En la salida de Cerrado de Calderón a la A7 dirección Cádiz se producen atascos que suelen ocupar un carril de la autovía con el consiguiente riesgo de accidentes y que se evitarían con la simple presencia de un policía de 8.30 a 9.30 en el cruce», escribe un lector.

La otra cuestión planteada es la referida a la señal que desvía por calle Cáceres el tráfico procedente desde la autovía hacia el paseo marítimo y Pedregalejo, un itinerario que según un vecino de la zona «es un auténtico peligro, porque la calle Cáceres no tiene las condiciones de anchura para comunicar la autovía con el centro de la ciudad, y todos los días tenemos un grave problema de circulación cuando autobuses y camiones tienen que dar marcha atrás para volver a la autovía porque no pueden pasar por la calle, ya que ésta no cuenta con la anchura suficiente para el paso de esos vehículos, y además en la calle Cáceres hay coches legalmente aparcados». «Lo lógico sería utilizar Hacienda Paredes para desviar el tráfico, pues por allí los viales son anchos, disponen de cuatro carriles y no hay vehículos estacionados».

Las ramas dificultan el paso.

Calle Valverde y Miraflores de los Ángeles: ramas y suciedad

Las ramas de dos árboles que están dentro del recinto del Hospital Civil y salen por encima de la tapia obstaculizan el paso por la acera de calle Velarde, según advierte Juan Montenegro, quien señala que los peatones «también corren el riesgo de caerse debido al estado del suelo por la caída de moras».

Otro lector se queja de lo sucia que está la acera donde está el CEIP Miraflores de los Ángeles. «No pasan a limpiarla hace mucho tiempo ya que está negra, de manchas, muy negra. Da vergüenza en la puerta de un colegio con niños entrando y saliendo. Necesitamos limpieza en esa calle», se queja.