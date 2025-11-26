Los promotores de la Torre del Puerto se comprometen a seguir adelante con el proyecto

La noticia adelantada hoy por SUR, sobre las dudas de Puertos del Estado acerca del proyecto de la Torre del Puerto, que han suscitado ... la devolución del expediente a la Autoridad Portuaria de Málaga, ha desencadenado un aluvión de reacciones.

Por parte de los promotores, el Grupo Inversor Hesperia y Al Alfia (a través de la sociedad Andalusian Hospitality II), han confirmado que seguirán adelante con la iniciativa del hotel de lujo de 144 metros de altura proyectado, junto con la regeneración y los nuevos usos previstos en el paseo de Levante.

«Estamos firmemente comprometidos con un proyecto de inversión muy relevante para Málaga, que contempla una aportación aproximada de 200 millones de euros y la creación de hasta 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos», aseguran los socios privados.

Beneficios para la ciudad

El grupo inversor recuerda que el proyecto contribuirá a ampliar la oferta hotelera de alta calidad de la ciudad e incorporará nuevos espacios públicos que conectan el puerto con la ciudad, favoreciendo un entorno más integrado y accesible para los malagueños.

«Diseñado por el arquitecto David Chipperfield, el desarrollo es fruto de un trabajo prolongado y riguroso en todas sus fases técnicas y administrativas, y ese mismo rigor seguirá guiando nuestros próximos pasos en el marco del procedimiento en curso».