Problemas de accesibilidad y basuras en Campanillas

Los problemas de accesibilidad para las personas con movilidad reducida y la existencia de solares abandonados llenos de vegetación y basuras junto a la vivienda donde vive son algunas de las quejas que denuncia María José Fernández, una vecina de Campanillas que dice que viene soportando estos problemas desde el año 2010. «Por Ley, el Real Decreto 8/2013 establecía que el 4 de Diciembre del 2017, tanto los edificios públicos como privados deben de ser accesibles por medio de elementos como las rampas de acceso, los pasamanos o las sillas salvaescaleras», dice. Pero señala que «esas personas también tienen derecho a pasear por las calles de su barrio y que dicha zona sea accesible», algo que asegura no sucede en la zona de Campanillas donde vive. «Una persona con movilidad reducida, ¿cómo puede aparcar su coche en esta zona?», se pregunta. «No sólo no podría bajarse del coche, porque no hay acerado, sino que además se encontraría con gran cantidad de basura, de ratas y de insectos». Se queja además de que los coches en esa vía «suelen bajar a unas velocidades de miedo, ya que la calle viene de una pendiente y pese a que hemos pedido en varias ocasiones la colocación de pasos elevados para evitar accidentes, no ha habido respuesta alguna», así como del riesgo que corren los vecinos al estar los contenedores en la carretera.

La presencia de basuras en la zona y la existencia de parcelas abandonadas junto a las viviendas son otras de las quejas de esta vecina, que reclama más atención al Ayuntamiento.

La pasarela peatonal que cruza la carretera de Almería, a la altura de El Candado, no está en las mejores condiciones, según se puede apreciar por las fotografías que nos envía un ciudadano que alerta acerca de su mal estado y del peligro que ello puede suponer. Y es que hay tramos de las barandillas de esta pasarela que están oxidadas y algunos de sus barrotes se encuentran despegados y sueltos de su emplazamiento, por lo que la estructura metálica peligra.