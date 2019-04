Los primeros usuarios valoran el 'metrobus' pero piden que el metro llegue al PTA Imagen de la lanzadera al PTA, este lunes. / Salvador Salas El servicio se estrena con pocos viajeros por el desconocimiento y el hecho de que algunos empleados todavía están de vacaciones IGNACIO LILLO Málaga Lunes, 22 abril 2019, 11:33

La lanzadera del 'metrobus' ya conecta la última estación en superficie del metro de Málaga (Andalucía Tech, en la ampliación del campus de Teatinos) mediante autobuses de la EMT hasta el PTA. El servicio se ha estrenado todavía con pocos viajeros (habrá que esperar a la salida para valorarlo en su justa medida) tanto por el desconocimiento general de los potenciales usuarios sobre el arranque hoy de la operativa como por el hecho de que algunos empleados todavía están de vacaciones.

Para los primeros que han estrenado esta mañana el servicio, todo el mundo lo considera una buena solución temporal, que les permitirá ganar algunos minutos de sueño por las mañanas; pero insisten en que el metro debe llegar directamente al PTA lo antes posible. «Aunque lo estoy testeando hoy por primera vez he notado una cierta mejoría en el tiempo de transporte, a ver si acabamos ya con este infierno que nos tiene a todos de cabeza», comentaM ManuelBelmonte, informático de DXT. Hasta ahora utilizaba el autobús de la línea 25 de la EMT para llegar desde su casa, con el que tardaba unos 40-50 minutos, pero con el nuevo sistema espera poder acortarlo nada menos que en 20 minutos. Pero, a su juicio, sería necesario que llegara el metro directo, con lo que tardaría unos 15-20 minutos y no casi una hora, «que es de locos».

«Me parece una buena idea pero no es una solución sino un parche, lo ideal sería que el metro llegara hasta el Parque, no sólo por los trabajadores que ya hay sino por las empresas nuevas, esto es media solución», añade Patricia, trabajadora de OPPlus. No obstante, se compromete a seguir usándolo si da un buen resultado.

«Es una buena iniciativa, un buen parche, pero habrá que ver si el servicio es lo suficientemente frecuente y el tiempo de trayecto se reduce, porque será ventajoso usarlo, y sobre todo cuando haya atascos, animo a los usuarios a que lo prueben por lo menos», comenta David Rodríguez, que trabaja en The Workshop. En su caso emplea también el patinete eléctrico (que lleva con sigo) para sus desplazamientos internos y hasta las paradas.

Otro aspecto importante que ayer muchos viajeros todavía desconocían es que el trasbordo tendrá un coste mínimo de 28 céntimos de euro (1,10 euros el trayecto completo, con los 82 céntimos de la tarifa del suburbano incluida) siempre que se utilice la tarjeta del Consorcio de Transporte. Algunos no usuarios de este medio de pago siguieron empleando su tarjeta de la EMT o incluso el pago del billete sencillo, que es la opción más cara. Se diría que muchos lo estaban probando para ver si les convencía antes de adquirir otro tipo de tarjetas de uso más habitual.

00:41 Vídeo. El periodista de SUR Ignacio Lillo analiza la puesta en marcha de la lanzadera. / Salvador Salas

La frecuencia mínima será de 12 minutos en las horas punta de entrada y salida de los trabajadores, según informa la Consejería de Fomento y la EMT, que impulsan esta medida junto con el Ayuntamiento de la capital y la sociedad concesionaria Metro de Málaga.

Recorrido con poco tráfico

El tramo en bus que va desde el metro accede por la carretera de los Asperones, José Calderón, Adonis y carril de la Bodega, para entrar por la trasera del Parque, por Marie Curie, y finaliza en la avenida Juan López de Peñalver. Discurrirá por tanto en contrasentido al grueso de los coches particulares, lo que al menos ayer suponía una ventaja competitiva. Los conductores consultados señalaron que, salvo a primera hora, se habían encontrado por lo general tráfico fluido.

El recorrido contará con siete paradas. Los viajeros podrán conocer el tiempo de espera estimado consultándolo en la aplicación móvil de la EMT, así como en un panel de tiempos en el que aparecerán los minutos de espera de la próxima expedición, ubicado en la marquesina de la avenida Severo Ochoa.

Este recorrido inicial funcionará durante aproximadamente un año, hasta que esté operativo el carril Bus-Vao en la carretera A-7056. Desde ese momento, el itinerario pasará a discurrir por la autovía del Guadalhorce, con lo que ganará en velocidad de trayecto y frecuencia, según explicó el gerente de la EMT, Miguel Ruiz.

La experiencia piloto se mantendrá de lunes a viernes y al menos hasta el 31 de julio para conocer la respuesta de los trabajadores del Parque Tecnológico y, en función de ella, poder adecuar el funcionamiento de la misma a las necesidades detectadas. El servicio estará activo desde aproximadamente un mes antes de que se abra el tercer carril reversible en la carretera A-7056, que conecta la autovía del Guadalhorce (A-357) con la glorieta situada en la entrada al polo tecnológico, y que supondrá un importante desahogo para el tráfico.

En cuanto a los horarios, la primera conexión con el metro en Andalucía Tech será a las 7.01 y la última a las 9.44, con una frecuencia de 12 minutos. Por la tarde funcionará de 14.00 a 18.10, cada 12-15 minutos. En el sentido contrario, la primera salida desde Severo Ochoa será a las 7.21, y la última a las 10.10 (cada 12); mientras que por la tarde lo hará de 14.20 a 18.30 (cada 12-15). Esta nueva línea ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, a través de la EMT; la Consejería de Fomento, vía Consorcio de Transporte Metropolitano, y la concesionaria Metro de Málaga.