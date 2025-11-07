Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Colas en los controles fronterizos del aeropuerto de Málaga, en una imagen de archivo. SUR

Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga

Viajeros denuncian que estuvieron más de una hora para pasar, y la dirección admite que «puntualmente ayer hubo esperas superiores a las normales»

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:19

Desde que el pasado 20 de octubre arrancó el proceso de adaptación al nuevo modelo de control fronterizo de la Unión Europea en el Aeropuerto ... de Málaga-Costa del Sol, la situación marchaba con cierta fluidez. Hasta este jueves, cuando una acumulación de pasajeros con destino sobre todo a Reino Unido hizo que decenas de personas tuvieran que esperar más de una hora para validar sus pasaportes. Lo normal es invertir un máximo de 15 a 30 minutos en este trámite, según indican viajeros frecuentes.

