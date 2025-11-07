Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga

Desde que el pasado 20 de octubre arrancó el proceso de adaptación al nuevo modelo de control fronterizo de la Unión Europea en el Aeropuerto ... de Málaga-Costa del Sol, la situación marchaba con cierta fluidez. Hasta este jueves, cuando una acumulación de pasajeros con destino sobre todo a Reino Unido hizo que decenas de personas tuvieran que esperar más de una hora para validar sus pasaportes. Lo normal es invertir un máximo de 15 a 30 minutos en este trámite, según indican viajeros frecuentes.

Varios afectados se han dirigido a este periódico para advertir de la tensión que se generó ayer, por el miedo de muchos pasajeros a quedarse en tierra al verse atrapados en la larga cola. Por ello, han reclamado más personal y medios para que estos trámites se hagan con la mayor celeridad posible. «Había muchas personas agobiadas porque veían que iban a perder sus vuelos... Esto no puede ocurrir en un aeropuerto turístico de primer nivel como el de la Costa del Sol», advierten.

Consultadas sobre estas quejas, fuentes del aeródromo malagueño admitieron que ayer por la mañana «puntualmente hubo tiempos de espera un poco superiores a los habituales». Estas voces no supieron aclarar el tiempo de demora ni las causas exactas de esta situación, que, en cualquier caso, se enmarca en el proceso de implantación del nuevo control de fronteras de la UE. «Ya lleva varios días implementándose y hasta ahora siempre había ido fluido», alegan desde esta institución, aunque admiten que durante el proceso de encaje de estos nuevos procesos «pueden surgir incomodidades».

«El ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes) se está implantando desde el 20 de octubre y se está desarrollando con normalidad, lo que no quita que en momentos puntuales se pueda producir algo de congestión», añaden desde la Subdelegación del Gobierno. Estos controles se llevan a cabo por agentes de la Policía Nacional.

El Brexit ha complicado los viajes para los británicos, «que no siempre son conscientes de que ya no están en territorio Schengen»

Además, desde este organismo recuerdan que la situación afecta sobre todo a los ciudadanos británicos tras el Brexit, que «no siempre son conscientes de que ya no están en (territorio) Schengen» (el tratado sin fronteras de la UE, lo que les obliga a pasar controles de pasaportes como a los viajeros de otros países extracomunitarios). «Habría que hacer pedagogía sobre esta cuestión».

¿En qué consiste?

En cualquier caso, a pesar de las molestias iniciales, desde el aeropuerto ponen de relieve las bondades que tendrá el nuevo sistema para los viajeros, especialmente para los habituales; además de que dará más seguridad a los países de la UE respecto a las personas que pretenden entrar.

Europa ha dado un plazo de 180 días para la implementación completa, que acabará el 10 de abril de 2026. El llamado Sistema de Entrada/Salida (Entry-Exit System, EES) es un procedimiento informático automatizado que registra las entradas y salidas del Espacio Schengen por parte de los ciudadanos de terceros países. El Ministerio del Interior está invirtiendo 83 millones de euros para adecuar a los nuevos requerimientos técnicos todos los puestos fronterizos españoles, que seguirán siendo competencia de la Policía Nacional; mientras que la Guardia Civil conserva sus tareas fiscales.

El EES registra los datos de los pasaportes, su foto, sus huellas dactilares y la fecha y el lugar de entrada o salida, y sustituirá al tradicional trámite del sellado manual de los pasaportes por un registro digital. Para ello, los puestos fronterizos están equipados con equipos informáticos específicos que escanean los datos de estos documentos y registran el resto de datos identificativos automáticamente.

Durante estos seis meses de transición, el EES convivirá con el tradicional sellado manual de pasaportes, que desaparecerá una vez que esté plenamente operativo. Entonces, el nuevo proceso acortará el tiempo de paso por el control, además de proporcionar datos fiables sobre los cruces fronterizos y permitirá la detección de las personas que han excedido la duración máxima de su estancia autorizada. En el caso de los viajeros habituales, los datos biométricos se recopilan solamente la primera vez, por lo que en lo sucesivo su paso por la frontera será más rápido y fluido.