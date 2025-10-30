Primer paso para evitar los atascos en el cruce del camino de Suárez

El Ayuntamiento de Málaga da el primer paso para una obra clave para mejorar la movilidad en la zona norte de la ciudad. La empresa ... municipal Promálaga ha contratado a Cemosa para que elabore las bases técnicas que permitirán poner en marcha el proyecto para soterrar la avenida de Valle-Inclán a la altura del cruce con el camino de Suárez. Cemosa tiene un plazo máximo de seis semanas para elaborar este documento, con un presupuesto de 14.300 euros.

Este trabajo servirá de soporte para que el Consistorio pueda sacar a concurso el contrato del proyecto y la ejecución de las obras. Como informó SUR el pasado mes de enero, esta es una de las actuaciones principales planeadas por el Ayuntamiento como solución clave para resolver los colapsos circulatorios que se producirían si se ejecutan el centro comercial previsto en los terrenos de Salyt y el Tercer Hospital sin realizar infraestructuras para canalizar el tráfico adicional que generarán: 500 vehículos más en horas punta en el caso del centro comercial en Salyt, y 2.000 más por la actividad del Tercer Hospital.

Ampliar La avenida de Valle-Inclán, a su paso por el cruce de Suárez. Marilú Báez

En un estudio de tráfico presentado por el equipo de gobierno municipal la pasada primavera ya se apuntaba que la realización de un paso a distinto nivel en el cruce de Suárez debería llevarse a cabo «con carácter inmediato para paliar la situación límite actual», además de ser «absolutamente necesario para canalizar la movilidad generada por los nuevos usos». El soterramiento del cruce de Suárez está valorado en más de seis millones de euros en el Plan Especial de Infraestructuras Básicas que tramita la Gerencia de Urbanismo.

La avenida de Valle-Inclán registra una intensidad media de 25.000 vehículos al día en sentido oeste y 30.700 vehículo por día en sentido este. «El objetivo principal del proyecto es el de transformar la intersección actual, de modo que se mejoren y optimicen los movimientos y el tráfico sea lo más fluido posible en todos los movimientos del cruce. Igualmente, se garantizará el acceso a todas las calles confluyentes y se generarán nuevos espacios públicos en la intersección, siempre que se garantice la seguridad para los peatones», han señalado desde el Consistorio en un comunicado.