Esbozo del proyecto para soterrar la avenida de Valle-Inclán en el cruce de Suárez. Sur

Primer paso para evitar los atascos en el cruce del camino de Suárez

El Ayuntamiento de Málaga encarga un documento técnico para contratar las obras del soterramiento de la avenida de Valle-Inclán en este punto

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:19

El Ayuntamiento de Málaga da el primer paso para una obra clave para mejorar la movilidad en la zona norte de la ciudad. La empresa ... municipal Promálaga ha contratado a Cemosa para que elabore las bases técnicas que permitirán poner en marcha el proyecto para soterrar la avenida de Valle-Inclán a la altura del cruce con el camino de Suárez. Cemosa tiene un plazo máximo de seis semanas para elaborar este documento, con un presupuesto de 14.300 euros.

